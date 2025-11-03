Το 19ο Ράλλυ Δαναών έρχεται στην Αργολίδα

Η καρδιά των φίλων των ιστορικών αυτοκινήτων θα χτυπήσει δυνατά στην Αργολίδα το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025, καθώς ο AC3 (Argolis Classic Car Club) σε συνεργασία με τον Δήμο Άργους-Μυκηνών διοργανώνει το 19ο Ράλλυ Δαναών, μία από τις πιο αγαπημένες και διαχρονικές εκδηλώσεις κλασικού αυτοκινήτου στην Ελλάδα.

Με έμβλημα την Πύλη των Λεόντων, την εντυπωσιακή είσοδο της ακρόπολης των Μυκηνών, το Ράλλυ Δαναών διεξάγεται εδώ και 18 χρόνια, προσελκύοντας πληρώματα και επισκέπτες από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό.

Διαβάστε περισσότερα για το Ράλλυ Δαναών 2025, με συνολικό μήκος διαδρομής 380 χιλιομέτρων, που φιλοδοξεί να προσφέρει στους συμμετέχοντες μια ανεπανάληπτη εμπειρία