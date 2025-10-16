Αρβανιτιά: Καλοκαιρινή θερμοκρασία και ατρόμητοι κολυμβητές

Ο Οκτώβριος έφτασε στην μέση του, αλλά στο Ναύπλιο οι εικόνες θυμίζουν ακόμη καλοκαίρι. Στην παραλία της Αρβανιτιάς, αρκετοί επισκέπτες και ντόπιοι απόλαυσαν το μπάνιο τους στη θάλασσα, με σύμμαχο τον καιρό.

Με μέγιστη θερμοκρασία γύρω στους 21°C και θερμοκρασία θάλασσας που αγγίζει τους 22°C, η Αρβανιτιά επιβεβαιώνει για άλλη μια χρονιά τον τίτλο της ως «παραλίας όλο το χρόνο».

