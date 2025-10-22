Προβλήματα από την κακοκαιρία στη Ζάκυνθο - Οι δρόμοι έγιναν ποτάμια

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία που πλήττει από το πρωί της Τετάρτης 22 Οκτωβρίου 2025 τη Ζάκυνθο, με τις μεγαλύτερες δυσκολίες να εντοπίζονται στο οδικό δίκτυο του νησιού.



Συγκεκριμένα, λόγω συσσώρευσης υδάτων και φερτών υλικών, έχουν καταγραφεί προβλήματα στους δρόμους που συνδέουν τα χωριά Άγιο Κήρυκα με Καλλιπάδο, καθώς και το Σαρακινάδο με τον Άγιο Κήρυκα. Πλημμυρικά φαινόμενα σημειώνονται επίσης στο χωριό του Ρομυρίου, ενώ σε Λιθακιά και Αγαλά έχουν προκληθεί μικρές κατολισθήσεις βράχων και επιχειρούν μηχανήματα έργου.



Παράλληλα, στον Άγιο Λέοντα, μεγάλο δέντρο έχει πέσει και έχει αποκλείσει πλήρως την κυκλοφορία, με συνεργείο της Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων να επιχειρεί για την απομάκρυνσή του.



Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την κυκλοφορία στους πληγείσες περιοχές.

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ζακύνθου εφιστά την προσοχή των οδηγών και κυρίως, στα παρακάτω σημεία:

Άγιο Κήρυκα προς Καλλιπάδο (θέση «Βάλτα» έως Οινοποιείο Callinico)

Ε.Ο. Ζακύνθου - Ρομιρίου (Καλπάκι)

Σαρακινάδο (από τις νεροτσουλήθρες έως το ΕΠΑΛ)

Η προϊσταμένη του Τμήματος Πολ. Προστασίας της Π.Ε. Ζακύνθου, Μαρία Μουζάκη, δήλωσε ότι για τα παραπάνω σημεία ήδη έχουν επικοινωνήσει με την υπηρεσία, πρόεδροι κοινοτήτων και σημειώνει ότι προς το παρόν η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά σε όλα τα υπόλοιπα σημεία, όμως εφιστάται προσοχή στις μετακινήσεις, όπως σημειώνει το imerazante.gr.