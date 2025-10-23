Σφοδρή κακοκαιρία στη Μεσσηνία: Μεγάλες ζημιές στους δρόμους και εγκλωβισμοί οδηγών

Εικόνες καταστροφής άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε το βράδυ της Τετάρτης 22 Οκτωβρίου περιοχές της Μεσσηνίας, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα κυρίως στην Τριφυλία.

Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε πλημμύρες και εκτεταμένες ζημιές, με τον παραλιακό δρόμο της Τερψιθέας στη Μεσσηνία να έχει υποστεί μεγάλες καταστροφές. Η πρόσβαση σε αρκετά σπίτια έχει αποκοπεί, ενώ αγωγοί έχουν σπάσει και τμήματα του παράπλευρου οδικού δικτύου έχουν υποστεί καθιζήσεις.

πηγή: best-tv

Μεγάλες δυσκολίες αντιμετώπισαν οι κάτοικοι σε Χαλαζόνι, Φαρακλάδα, Αγρίλη και Τερψιθέα, ενώ και τα δύο γεφύρια στον Ξηρόκαμπο Κυπαρισσίας κατέρρευσαν.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε πολλαπλές κλήσεις για απεγκλωβισμούς οδηγών από ακινητοποιημένα οχήματα σε πλημμυρισμένα σημεία, καθώς και για αντλήσεις υδάτων από κατοικίες, αναφέρει το τοπικό μέσο best-tv.

Στην επιχείρηση αποκατάστασης και συνδρομής συμμετείχαν έξι οχήματα με δώδεκα πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Γαργαλιάνων και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κυπαρισσίας, που παρενέβησαν για την ασφάλεια των οδηγών και των κατοίκων της περιοχής.