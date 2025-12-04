Κρίσιμη σύσκεψη αγροτών απ’ όλη την Πελοπόννησο στην Τρίπολη

Σε ανοιχτή, πανπελοποννησιακή σύσκεψη καλεί η Ομοσπονδία των Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας, απευθυνόμενη σε κάθε αγροτικό σύλλογο, επιτροπή αγώνα, ομάδα παραγωγών, επιτροπή μπλόκου και μεμονωμένο αγρότη από ολόκληρη την περιοχή. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025, στις 7 μ.μ., στο Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας, στην Τρίπολη.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η σύσκεψη έχει σκοπό τη χάραξη κοινής αγωνιστικής δράσης σε επίπεδο Περιφέρειας Πελοποννήσου, με συντονισμό, οργάνωση και κλιμάκωση των διεκδικήσεων.

