Μητσοτάκης από το Μαρκόπουλο: «Η κυβέρνηση είναι ανοιχτή για διάλογο με τους αγρότες»

Ανοικτός σε διάλογο με τους αγρότες, αλλά υπό όρους, εμφανίστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συνάντηση που είχε με πολίτες στο Μαρκόπουλο Αττικής.

Ο πρωθυπουργός βρέθηκε στην περιοχή το πρωί του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου 2025, όπου είχε την ευκαιρία να συναντήσει απλούς πολίτες και να συνομιλήσει μαζί τους για τα προβλήματα της καθημερινότητας. Στο περιθώριο των συναντήσεων αυτών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι «η κυβέρνηση είναι ανοιχτή για διάλογο. Οι αγρότες να έρθουν συντεταγμένα, με συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα. Και είμαστε εδώ να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε».

Επίσης τόνισε ότι «οι διαμαρτυρίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο».

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Έχουμε τώρα τα ζητήματα των αγροτικών κινητοποιήσεων και ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο να κάνει κανείς μία σημαντική μετάπτωση όσον αφορά τις αγροτικές επιδοτήσεις από ένα σύστημα το οποίο το κληρονομήσαμε και ήταν πολύ προβληματικό, σε ένα καινούργιο σύστημα το οποίο θα διασφαλίζει στους αγρότες ότι θα παίρνουν την επιδότηση που τους αξίζει στην ώρα τους. Αυτή είναι η μετάπτωση την οποία κάνουμε.



Και εγώ σέβομαι τον κάθε πολίτη ο οποίος διαμαρτύρεται, όμως θέλω να στείλω ένα μήνυμα και στους αγρότες μας. Πρώτον, ότι όλες αυτές οι διαμαρτυρίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Μπαίνουμε στα Χριστούγεννα, στην εποχή όπου η αγορά κινείται. Να φροντίσουμε, λοιπόν, όλοι μαζί να διαμαρτυρόμαστε με έναν τέτοιο τρόπο που να μην διαταράσσει την ευρύτερη κοινωνική συνοχή.



Η κυβέρνηση είναι πάντα ανοιχτή για διάλογο. Θέλουμε οι αγρότες να έρθουν συντεταγμένα, με εκπροσώπηση συγκεκριμένη, να ξέρουμε με ποιους μιλάμε, και με συγκεκριμένα αιτήματα. Και εμείς θα είμαστε εδώ να συνομιλήσουμε μαζί τους και να κάνουμε το καλύτερο το οποίο μπορούμε για να τους στηρίξουμε.



Γιατί η χώρα χρειάζεται έναν δυναμικό πρωτογενή τομέα, ο οποίος θα είναι «ατμομηχανή» ανάπτυξης για το μέλλον. Για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα νέα παιδιά στην περιφέρεια, να στηρίξουμε την περιφέρειά μας.



Και για εμάς, όσο μέλημα είναι το λεκανοπέδιο, άλλο τόσο μέλημα είναι η στήριξη της ελληνικής περιφέρειας. Γι' αυτό, εξάλλου, η κυβέρνησή μας εντός των επόμενων δύο ετών μηδενίζει τον ΕΝΦΙΑ σε παραπάνω από 12.000 χωριά».

«Σε καλύτερη μοίρα η Ελλάδα»

Εξέφρασε παράλληλα την άποψη ότι η Ελλάδα είναι πλέον σε πολύ καλύτερη μοίρα από αυτή που βρισκόταν το 2019, όταν η Νέα Δημοκρατία ανέλαβε τη διακυβέρνηση.

«Η πορεία αυτής της διακυβέρνησης είναι συνεχής, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι μεγάλες, όμως, όπως και να το δει κανείς, έχουμε καταφέρει αυτά τα τελευταία 6,5 χρόνια να κάνουμε σημαντικά βήματα στη σωστή κατεύθυνση.



Η Ελλάδα, καθώς τελειώνει το 2025 και ξημερώνει το 2026, είναι μία πολύ καλύτερη χώρα από αυτή την οποία παραλάβαμε το 2019.



Και επειδή οι καιροί είναι πραγματικά δύσκολοι -βλέπετε τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τις μεγάλες αναταραχές στην ευρύτερη περιοχή μας-, η ενίσχυση της αξιοπιστίας της πατρίδας μας στο εξωτερικό, η ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεών μας -και πάλι να πάρω αφορμή από τη σημερινή ημέρα, σε δύο εβδομάδες από τώρα, στα ναυπηγεία του Λοριάν, θα υψωθεί η ελληνική σημαία στην πρώτη από τις τέσσερις υπερσύγχρονες φρεγάτες Belh@rra, στον «Κίμωνα», ο οποίος θα καταπλεύσει στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας στις αρχές του 2026-, θέλω να ξέρετε ότι τίποτα από όλα αυτά δεν ήταν προφανή. Τίποτα δεν ήταν προφανές όταν μας εμπιστεύτηκε για πρώτη φορά ο ελληνικός λαός, τίποτα δεν ήταν προφανές όταν μας εμπιστεύτηκε για δεύτερη φορά ο ελληνικός λαός.



Η Ελλάδα σήμερα μπορεί να ενισχύει την αποτρεπτική της δυνατότητα παράγοντας ταυτόχρονα πρωτογενή πλεονάσματα, αυξάνοντας την αξιοπιστία της στο εξωτερικό, προσελκύοντας επενδύσεις, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και ταυτόχρονα έχοντας τη δημοσιονομική δυνατότητα να στηρίζει τους πολίτες έμπρακτα απέναντι στο πραγματικό πρόβλημα της συσσωρευμένης ακρίβειας.



Δεν είμαστε αφελείς. Ζούμε μέσα στην κοινωνία, λαμβάνουμε τα μηνύματα των πολιτών. Ξέρουμε ότι οι πολίτες τα βγάζουν πέρα δύσκολα, ειδικά αυτοί οι οποίοι είναι στο νοίκι. Και γι’ αυτό και προχωράμε σε στοχευμένες κινήσεις, όπως η επιστροφή ενός ολόκληρου ενοικίου, το οποίο καταβλήθηκε στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, τη στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων με ένα μόνιμο επίδομα ύψους 250 ευρώ, αλλά κυρίως την υλοποίηση μίας πολύ φιλόδοξης φορολογικής μεταρρύθμισης, τα αποτελέσματα της οποίας θα αρχίσετε να τα βλέπετε από τις αρχές του 2026».