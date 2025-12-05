Μητσοτάκης: Στο πρώτο τρίμηνο του 2026 το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας με την Τουρκία

Αδιαμφισβήτητη χαρακτήρισε την πολιτική σταθερότητα στον τόπο έως τις εκλογές της Άνοιξης του 2027 ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συζήτηση, που είχε με τον εκδότη της εφημερίδας «Το Βήμα της Κυριακής», Γιάννη Πρετεντέρη.

«Η κυβέρνηση έχει σταθερή και σχετικά άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η ΝΔ πρώτη με διαφορά στις δημοσκοπήσεις. Είμαστε η άγκυρα σταθερότητας σήμερα του πολιτικού συστήματος» σημείωσε ο πρωθυπουργός και ακολούθως έθεσε το κεντρικό πολιτικό δίλημμα των επόμενων εκλογών: «αν θα προκύψει πολιτική σταθερότητα μετά τις εκλογές είναι στο χέρι του ελληνικού λαού. Για μένα δεν υπάρχουν πρώτες και δεύτερες εκλογές. Υπάρχει μία κάλπη στην οποία η ΝΔ επιδιώκει την αυτοδυναμία».

Σε ό,τι αφορά στα ελληνοτουρκικά, ο Πρωθυπουργός αποκάλυψε ότι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί το σε εκκρεμότητα εδώ και μήνες Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδος – Τουρκίας εντός του πρώτου τριμήνου του 2026 και επέμεινε ότι είναι κρίσιμο να διατηρούνται ενεργοί οι δίαυλοι επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο ακτές του Αιγαίου, ώστε να εκτονώνονται γρήγορα, κρίσεις, που μπορεί να προκύψουν.

Ερωτηθείς μεταξύ άλλων για πιθανή επίσκεψη του στην Ουάσιγκτον και συνάντηση του με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι «η επίσκεψη στην Ουάσιγκτον κάποια θα γίνει, δεν έχω χρονοδιάγραμμα. Πιο σημαντικό είναι το πλαίσιο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ ήταν και παραμένουν εξαιρετικές. Τελευταία, μάλιστα, προστέθηκε και η ενεργειακή διάσταση».