Μητσοτάκης: Ανασκόπηση κυβερνητικού έργου για το 2025 με στιλ... Spotify Wrapped

Μια διαφορετική ανασκόπηση της χρονιάς που τελειώνει σε λίγες ημέρες έκανε σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης , δίνοντας έμφαση στα έργα και τις αποφάσεις.

Η ανασκόπηση του πρωθυπουργού είναι στο στιλ του Spotify Wrapped , της ανασκόπησης της χρονιάς που είναι viral τις τελευταίες ημέρες.

Υπενθυμίζεται ότι το Spotify Wrapped είναι η ετήσια μουσική ανασκόπηση που προσφέρει το Spotify στους χρήστες κάθε Δεκέμβριο και δείχνει με γραφικά και στατιστικά, πόση μουσική, ποια τραγούδια και είδη άκουσαν περισσότερο, τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες κ.ά.

«Από χτες έχω δει πολλά δικά σας wrapped, δείτε τώρα το δικό μου», λέει πριν παρουσιάσει το «Ελλάδα 2025 Wrapped»

Τα πέντε κορυφαία «είδη» για την χρονιά που πέρασε ήταν η οικονομία και εργασία, η ενέργεια, οι υποδομές, η παιδεία και η υγεία.

Επισημαίνει το γεγονός ότι για πρώτη φορά συμφωνία για ερευνητικές γεωτρήσεις «40 χρόνια μετά».

«Φέτος τα 4 πρώτα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια είναι γεγονός», συνεχίζει.

Τα κορυφαία επιτεύγματα για τη χρονιά, επισημαίνει ακόμη η ανάρτηση, ήταν:

οι μειώσεις φόρων και η επαναφορά συλλογικών συμβάσεων εργασίας,

η συμφωνία για ερευνητικές γεωτρήσεις

ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα-Πύργος

τα τέσσερα κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια και

οι ανακαινίσεις τμημάτων επειγόντων περιστατικών.

«Ένα έτος με μεγάλα έργα, νέες αποφάσεις και αλλαγές που διαμορφώνουν το αύριο», καταλήγει στην ανάρτησή του ο κ. Μητσοτάκης.