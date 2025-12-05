Ποτάκι στο Μαξίμου στις 19 Δεκεμβρίου, την επόμενη εβδομάδα ο «Καραβίτης»

Για την επόμενη εβδομάδα μετατέθηκε τελικώς το «τραπέζωμα» του Κυριάκου Μητσοτάκη στους γαλάζιους βουλευτές της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, καθώς οι συνεργάτες του πρωθυπουργού έκριναν ορθά πως εν όσω η Αττική είναι σε red code ελέω της κακοκαιρίας Byron και υπάρχει ισχυρή σύσταση για αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων δεν μπορεί ο πρωθυπουργός, περί τα 10 κυβερνητικά στελέχη και πάνω από 30 βουλευτές να αψηφούν τα μέτρα ασφάλειας και να δειπνούν αμέριμνοι σε ταβέρνα στο κέντρο της Αθήνας.

Πάντως όπως έμαθα, τα ανά Κοινοβουλευτική Επιτροπή τραπεζώματα του Κυριάκου Μητσοτάκη διοργανώνονται σε μηνιαία βάση, κάτι, που σημαίνει πως οι τακτικές επαφές του Μεγάρου Μαξίμου με τους βουλευτές του θα διαρκέσουν έως τον προσεχή Μάιο.

Επιπλέον, στις 19 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εκτός απρόοπτου βεβαίως η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με το σύνολο της Κοινοβουλευτικής Ομάδος στο Μέγαρο Μαξίμου για ένα χαλαρό ποτό εν όψει της Χριστουγεννιάτικης ανάπαυλας.

Δεν αποκλείεται μάλιστα αρχές της επόμενης εβδομάδας να συνεδρίαση η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ εν όψει της συζήτησης για τον προϋπολογισμό, ο οποίος αναμένεται να ψηφιστεί στις 16 του μήνα.