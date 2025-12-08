Νέα Υόρκη: Εντυπωσιακή συμμετοχή στο επενδυτικό συνέδριο Capital Link - Το μήνυμα Μητσοτάκη

Το επενδυτικό συνέδριο Capital link πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη και συγκέντρωσε κορυφαίους εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης, ανώτατα στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων, διεθνών τραπεζών και θεσμικών επενδυτικών οργανισμών, με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη να αποτελεί κεντρικό ομιλητή του συνεδρίου.

Παρόντες ήταν επίσης ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, καθώς και η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Το κυβερνητικό σχήμα ενισχύθηκε περαιτέρω από τη συμμετοχή του Υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη, ο οποίος είχε σειρά επαφών με επενδυτές και εκπροσώπους της ομογένειας. Τόσο η παρουσία των υπουργών όσο και το βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, υπογράμμισαν τη βαρύτητα που δίνει η ελληνική κυβέρνηση στην προσέλκυση επενδύσεων και στην ενδυνάμωση των διμερών οικονομικών σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στο συνέδριο εκτός από υπουργούς συμμετείχαν επίσης επικεφαλής μεγάλων ομίλων, στελέχη του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και επενδυτές από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό ενδιαφέρον για την ελληνική οικονομία. Η παρουσία σημαντικών προσώπων της ομογένειας, αλλά και διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ενίσχυσε περαιτέρω το κύρος της διοργάνωσης.

Φωτο: Flash.gr

Οι επενδυτικές προοπτικές της Ελλάδας

Οι συνεδρίες επικεντρώθηκαν στη σταθεροποίηση και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, παρουσιάζοντας τις μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και την επενδυτική ασφάλεια. Αναλύθηκαν ευκαιρίες σε τομείς όπως ενέργεια και ανανεώσιμες πηγές, υποδομές, τουρισμός, real estate, τραπεζικός τομέας και τεχνολογία.

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, επενδυτικές ανάγκες σε logistics και green transition, καθώς και ψηφιακά projects που καθιστούν την Ελλάδα αναδυόμενο τεχνολογικό κέντρο. Οι «one-on-one» συναντήσεις επενδυτών με ελληνικές επιχειρήσεις αποτέλεσαν κρίσιμο σημείο του συνεδρίου, καθώς συζητήθηκαν συγκεκριμένες συνεργασίες και πιθανές συμφωνίες.

Η εικόνα της Ελλάδας στη Διεθνή Σκηνή

Το συνέδριο ανέδειξε ότι η Ελλάδα έχει πλέον ισχυρή παρουσία στη διεθνή επενδυτική κοινότητα, με θεμελιωμένη αξιοπιστία και ξεκάθαρο πλάνο ανάπτυξης. Οι διεθνείς επενδυτές είδαν μια χώρα με σταθερό φορολογικό και θεσμικό πλαίσιο, αναβαθμισμένες υποδομές και έντονη εξωστρέφεια.

Το ισχυρό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για ενεργειακά και τεχνολογικά projects, καθώς και για επενδύσεις σε τουριστικά ακίνητα, δείχνει ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε προνομιακή θέση για σημαντικές εισροές ξένων κεφαλαίων τα επόμενα χρόνια. Το Forum επιβεβαίωσε ότι η χώρα αποτελεί πλέον έναν αξιόπιστο, ώριμο και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό προορισμό στον επενδυτικό χάρτη.

Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη

Στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του για το 27ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, τονίζοντας τις επενδυτικές ευκαιρίες σε τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία και ο τουρισμός. Επιβεβαίωσε την πολιτική σταθερότητα και τις ισχυρές διμερείς σχέσεις με τις ΗΠΑ, προαναγγέλλοντας μια επιτυχημένη οικονομική πορεία για το 2026.

«Κυρίες και Κύριοι, με χαρά απευθύνομαι σε όλους εσάς που συμμετέχετε στο 27ο Ετήσιο Capital Link Forum, ένα Συνέδριο που με τα χρόνια έχει αναδειχθεί σε σημαντική γέφυρα μεταξύ της Ελλάδας και της επενδυτικής κοινότητας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Καθώς το 2025 πλησιάζει στο τέλος του, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μερικές από τις σκέψεις μου σχετικά με την κατάσταση της οικονομίας μας και τις προοπτικές της για τη νέα χρονιά. Η Ελλάδα συνεχίζει την πρόοδό της, και γίνεται ένας ολοένα και πιο ελκυστικός επενδυτικός προορισμός.

Η χώρα μας προσφέρει ευκαιρίες υψηλής ανάπτυξης, όπως αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα της αγοράς για όλες τις κατηγορίες ελληνικών περιουσιακών στοιχείων, προσφέρει υγιή δημοσιονομικά θεμελιώδη στοιχεία, σαφή γεωπολιτικό προσανατολισμό και, φυσικά, τον πολύ σημαντικό παράγοντα της πολιτικής σταθερότητας.

Υπάρχουν εξαιρετικές επενδυτικές ευκαιρίες σε πολλούς τομείς, από παραδοσιακούς, όπως ο τουρισμός, οι υποδομές, τα logistics και τα αγροδιατροφικά, έως νέους όπως η ενέργεια, η μεταποίηση, οι βιοεπιστήμες και, φυσικά, η τεχνολογία. Προσελκύουμε αυξανόμενους όγκους Άμεσων Ξένων Επενδύσεων – FDI, και Χρηματοοικονομικών Επενδύσεων, επιβεβαιώνοντας τη θεαματική στροφή της Ελλάδας από την κρίση στην ανάκαμψη και την αυξανόμενη ευημερία.

Οι στενοί μας δεσμοί με τις Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύονται ολοένα και περισσότερο. Τον περασμένο μήνα, είχαμε την ευκαιρία να υπογράψουμε εκτεταμένες ενεργειακές συμφωνίες στην Αθήνα, σχετικά με τη διανομή αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), ξεκινώντας από την Ελλάδα και συνεχίζοντας βόρεια, σε πολλές χώρες της περιοχής, μέχρι και την Ουκρανία, και υπεράκτιες γεωτρήσεις εξερεύνησης στο Ιόνιο Πέλαγος, ως συνεργασία ελληνικών και αμερικανικών εταιρειών ενέργειας.

Αυτές οι συμφωνίες ενισχύουν περαιτέρω τους ήδη ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών μας και εδραιώνουν τη θέση της Ελλάδας ως βασικής ενεργειακής πύλης και οικονομικού κόμβου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και πέρα ​​από αυτήν. Με βάση τα υγιή οικονομικά θεμελιώδη στοιχεία και την πολιτική σταθερότητα που έχουμε θεσπίσει κατά τη διάρκεια της διοίκησής μας, είμαι βέβαιος ότι το 2026 θα είναι μια ακόμη επιτυχημένη χρονιά, για την ελληνική οικονομία στο σύνολό της, για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και φυσικά για τους διμερείς δεσμούς Ελλάδας-ΗΠΑ. Σας προσκαλώ όλους και τον καθένα από εσάς να γίνετε μέρος του success story της οικονομίας της Ελλάδας».