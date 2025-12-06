Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες στα μπλόκα - Έβαλαν φωτιά σε άχυρα, πέταξαν γάλα στη Μαγνησία

Οι αγρότες εμφανίζονται αποφασισμένοι να σκληρύνουν τη στάση τους απέναντι στην κυβέρνηση, προκειμένου να γίνουν δεκτά τα αιτήματά τους και σκληραίνουν τη στάση τους στα μπλόκα σε ολόκληρη την Ελλάδα.



Στην εθνική οδό, στις Μικροθήβες Μαγνησίας, αγρότες της περιοχής έστησαν μπλόκο και στα δύο ρεύματα. Εκεί έβαλαν φωτιά σε άχυρα και πέταξαν γάλα στη μέση του δρόμου.

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας και των Τρικάλων, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, ενώ δημοτικά συμβούλια δήμων της Δυτικής Θεσσαλίας, σωματεία και σύλλογοι εγκρίνουν ψηφίσματα συμπαράστασης στις αγροτικές κινητοποιήσεις.



Παράλληλα, οι αγρότες της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του λόγγου στον Ε65, συνεχίζουν και κλιμακώνουν τον αγώνα τους. «Δεν θα φύγουμε από τα μπλόκα αν δεν ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά μας», είναι το μήνυμα που στέλνουν και από τα δύο μπλόκα που έχουν στηθεί στον αυτοκινητόδρομο.



Στα Πράσινα Φανάρια στη Θεσσαλονίκη, τα τρακτέρ κοσμούνται πλέον με χριστουγεννιάτικο στολισμό, σηματοδοτώντας την πρόθεσή τους για παραμονή διαρκείας έως την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Η πανελλαδική κλιμάκωση αναμένεται να κορυφωθεί από τη Δευτέρα, μετά από σχετική απόφαση πανθεσσαλικής σύσκεψης.



Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, όπως ανακοινώθηκε, αύριο Κυριακή (07/12) στις 11.00 θα επισκεφθεί το μπλόκο των αγροτών της Καρδίτσας στον Ε65.

Μπαίνει στη «μάχη» και η Κρήτη

Στο χορό των κινητοποιήσεων μπαίνουν και οι αγρότες της Κρήτης. Η απόφαση για το συλλαλητήριο αγροτοκτηνοτρόφων της ανατολικής Κρήτης στο Παγκρήτιο Στάδιο την ερχόμενη Δευτέρα στις 11:30 το πρωί, φέρνει πλέον στην επικαιρότητα και την έναρξη των αγώνων του πρωτογενή τομέα στην Κρήτη. Σύμφωνα με τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί θα πραγματοποιηθεί και το κλείσιμο της πύλης του αεροδρομίου Δασκαλογιάννη στα Χανιά τη Δευτέρα 8 του μήνα, θα υπάρξουν μπλόκα στον ΒΟΑΚ, ενώ οι συναντήσεις και συσκέψεις των αγροτών και κτηνοτρόφων συνδικαλιστών και μελών των επιτροπών αγώνα θα είναι συνεχείς, ώστε να αποφασιστούν θέματα, όπως η διάρκεια των κινητοποιήσεων και η διαχείριση της κίνησης των ευπαθών προϊόντων που μεταφέρονται στην ηπειρωτική Ελλάδα.



Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σφακίων, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του εξέδωσε ομόφωνα ψήφισμα και εκφράζει την πλήρη στήριξή του στις κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων της περιοχής, «…οι οποίες πραγματοποιούνται λόγω της μη καταβολής των προβλεπόμενων ενισχύσεων. Οι αγροτοκτηνοτρόφοι των Σφακίων, όπως και σε ολόκληρη την Κρήτη, αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες που απειλούν την επιβίωση των οικογενειών τους και τη συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας. Η καθυστέρηση στην απόδοση των ενισχύσεων επιβαρύνει ακόμη περισσότερο μια ήδη δύσκολη οικονομική πραγματικότητα».