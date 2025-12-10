Σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για τις πληρωμές στους αγρότες

Τρόπους απεγκλωβισμού από τον αγροτικό κλοιό αναζητεί η κυβέρνηση έχοντας διαμηνύσει πως είναι ανοιχτή στον διάλογο επί συγκεκριμένων αιτημάτων.

Στο Μέγαρο Μαξίμου o πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συγκάλεσε σύσκεψη για τις πληρωμές στους αγρότες με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα ενώ μετέχουν τόσο ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής όσο και επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιάννης Καββαδάς. Η σύσκεψη αφορούσε στην ενημέρωση για τις πληρωμές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα και για αυτές που είναι προγραμματισμένες το επόμενο διάστημα.

Σημειώνεται ότι χθες υπήρξαν αντιδράσεις από βουλευτές της ΝΔ οι οποίοι κατήγγειλαν «αποκλεισμούς» αγροτών από τις πληρωμές του λεγόμενου «μέτρου 23».

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας δεν έχει αποκλείσει το να συζητηθούν κάποια επιπρόσθετα μέτρα για τους αγρότες όπως η επιδότηση του πετρελαίου απευθείας στην αντλία και το φθηνό, «κλειδωμένο» σε χαμηλή τιμή, ρεύμα.

Νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Action24 είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο και για συνάντηση εκπροσώπων των αγροτών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη υπό την προϋπόθεση ότι θα οριστεί μια αντιπροσωπεία εκπροσώπησης προκειμένου η συζήτηση να γίνει επί συγκεκριμένου πλαισίου αιτημάτων καθώς στην κυβέρνηση εκτιμούν πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν κοινά αιτήματα μεταξύ των μπλόκων.