Συγχορδία «πυρών» από Καραμανλή, Σαμαρά, Βενιζέλο κατά Μητσοτάκη σε ετερόκλητο κοινό

Ενώπιον ενός μάλλον ετερόκλητου ακροατηρίου, όπου «χώρεσαν» εκτός από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, η πρώην υπηρεσιακή πρωθυπουργός, Βασιλική Θάνου, ο Κώστας Λαλιώτης, η Αφροδρίτη Λατινοπούλου, ο Πάνος Καμμένος, ο Άρης Σπηλιωτόπουλος, ο Λάκης Λαζόπουλος, ο Νίκος Σηφουνάκης, ο Κώστας Τσουκαλάς και ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο Κώστας Καραμανλής άφησε σαφέστατες αιχμές για υποβάθμιση του Κοινοβουλίου, αλλά και για πλημμελή διερεύνηση της υπόθεσης των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων.

«Το Κοινοβούλιο δεν είναι χώρος τυπικών διαδικασιών, ούτε όργανο επικύρωσης αποφάσεων..η υποβάθμιση του ρόλου του, όταν συμβαίνει, είναι πλήγμα στην ποιότητα της Δημοκρατίας» τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός, ενώ αναφέρθηκε εμμέσως πλην σαφώς και στην εν εξελίξει Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ λέγοντας ότι «απαξιώνεται η Βουλή στα μάτια των πολιτών, όταν αισθάνονται ότι οι Εξεταστικές Επιτροπές για παράδειγμα λειτουργούν προσχηματικά ή παρελκυστικά».

Σε ό,τι αφορά στην υπόθεση των παρακολουθήσεων ο πρώην πρωθυπουργός σημείωσε δηκτικά ότι «η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων πολιτικών αρχηγών, υπουργών, ανώτερων στρατιωτικών, δημοσιογράφων και άλλων δεν έπεισε ότι δόθηκαν απαντήσεις στα καίρια ερωτήματα που προέκυψαν, αναφορικά με τη νομιμότητα, την σκοπιμότητα, τους λόγους που έγιναν, τις εγκρίσεις που δόθηκαν, το περιεχόμενό τους. Για την μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών τα αναπάντητα ερωτήματα μένουν και ρίχνουν την σκιά της αμφισβήτησης στην εύρυθμη λειτουργία της Δικαιοσύνης». Είχαν προηγηθεί νέες βολές του έτερου πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά. Προσερχόμενος στην εκδήλωση, ο κ. Σαμαράς δήλωσε με καυστικό ύφος ότι «οι αγρότες που βρίσκονται τώρα στα μπλόκα, δεν κερδίζουν κάθε ημέρα το τζόκερ» αυξάνοντας κατ αυτόν τον τρόπο την πίεση του προς το Μέγαρο Μαξίμου με αφορμή τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Επιμένει στη «μη διακυβερνήσιμη χώρα» ο Βενιζέλος

Από την πλευρά του, ο Ευάγγελος Βενιζέλος διεπίστωσε πως σε ένα αυξανόμενο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας καλλιεργείται η αίσθηση της διαφθοράς, της αδιαφάνειας και της συγκάλυψης επιμένοντας ότι η Δημοκρατία υπονομεύεται, όταν δημιουργείται η αίσθηση ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές καθώς και ότι η χώρα δεν μπορεί να πορευθεί στο μέλλον με βαθιές κοινωνικές ασυμμετρίες. Μάλιστα, επέμεινε στη θέση του πως το μοντέλο των μονοκομματικών, αυτοδύναμων κυβερνήσεων εξαντλεί τα όρια του και τόνισε ότι «υπάρχει κρίση Δημοκρατίας όταν η χώρα καθίσταται μη διακυβερνήσιμη».

Στο μέτωπο των εθνικών θεμάτων, ο Κώστας Καραμανλής παρατήρησε το οξύμωρο σχήμα ότι ενώ η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της ΕΕ που υφίσταται απειλή για την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, οι Ευρωπαίοι εταίροι την παροτρύνουν «να τα βρει περίπου στη μέση με την Τουρκία», εξ ου και επέμεινε πως είναι εκ των ων ουκ άνευ η ενίσχυση της αποτροπής, αλλά και η εμπέδωση της εθνικής συνεννόησης. Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν μεταξύ άλλων ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, αλλά και οι βουλευτές της ΝΔ, Γιώργος Βλάχος, Χρήστος Μπουκώρος, και Μίλτος Χρυσομάλλης ενώ το Μέγαρο Μαξίμου, μέχρι αργά χθες το βράδυ, απέφυγε να κάνει το οποιοδήποτε σχόλιο για τα όσα ακούστηκαν στην εκδήλωση.