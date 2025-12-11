Ευάγγελος Βενιζέλος: Πρόβλημα η βαθιά κρίση αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης της κοινωνίας στους θεσμούς

Στην εκδήλωση του InSocial με θέμα «Προκλήσεις και αναγκαιότητες ενόψει της Συνταγματικής Αναθεώρησης», στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ, ο Ευάγγελος Βενιζέλος έστειλε σαφές μήνυμα για την κατάσταση των θεσμών, λέγοντας ξεκάθαρα πως στις επόμενες εκλογές η Ελλάδα πρέπει να είναι διακυβερνήσιμη.

Συγκεκριμένα, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε ότι «το πρόβλημα της χώρας δεν είναι συνταγματικό», αλλά βαθύτερο: η κρίση αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης της κοινωνίας στους θεσμούς. «Προτεραιότητα πρέπει να είναι η αναστήλωσή τους. Αν δεν γίνει αυτό, δεν θα υπάρξουν οι προϋποθέσεις για την Αναθεώρηση του Συντάγματος», σημείωσε.

«Δεν έχει επιστρέψει η Ελλάδα σε πλήρη ομαλότητα»

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος υπογράμμισε ότι πριν από κάθε συζήτηση για αναθεώρηση απαιτείται εφαρμογή των ήδη υφιστάμενων συνταγματικών διατάξεων, πολλές από τις οποίες, όπως είπε, μένουν ανενεργές. Παρέπεμψε στις εξελίξεις στις δίκες για τις υποκλοπές και τη Novartis, καθώς και στις έντονες διεργασίες της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο πρώην υπουργός επεσήμανε ότι η Ελλάδα «δεν έχει επιστρέψει ακόμη σε πλήρη ομαλότητα και κανονικότητα» και πως πριν την εκκίνηση της διαδικασίας αναθεώρησης πρέπει να διασφαλιστεί ότι η χώρα θα είναι διακυβερνήσιμη μετά τις επόμενες εκλογές. Εξέφρασε προβληματισμό για το αν είναι εφικτή η ολοκλήρωση της αναθεώρησης στην πρώτη Σύνοδο της νέας Βουλής, όπως προβλέπεται, εφόσον δεν λυθούν ζητήματα κυβερνησιμότητας.

Παράλληλα, κάλεσε να μην παραπεμφθεί καμία διάταξη στην επόμενη Βουλή με πλειοψηφία 180 ψήφων, καθώς τότε θα απαιτούνταν 151 για την τελική έγκριση, κάτι που, όπως ανέφερε, ιστορικά αποφασίζεται στη δεύτερη φάση της διαδικασίας.

«Το ΠΑΣΟΚ έχει λόγο και ευθύνη»

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι «ιστορικά υπερήφανο» για τη συμβολή του στις προηγούμενες συνταγματικές αναθεωρήσεις και να συμμετάσχει και σήμερα με «θεσμική υπευθυνότητα», προτείνοντας τομές και μεταρρυθμίσεις.

Κλείνοντας, ο κ. Βενιζέλος χαιρέτησε επίσης την εκλογή του υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, κάνοντας λόγο για «εθνική επιτυχία». Όπως είπε, η επιλογή αυτή δείχνει ότι οι ευρωπαίοι εταίροι «μελετούν τα μαθήματα της ελληνικής κρίσης» και όσα εφαρμόστηκαν στη χώρα ως «εργαστήριο» κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.

Για το εσωτερικό, πρόσθεσε ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί υπενθύμιση ότι «πρέπει να γίνουν ακόμη αρκετά για να επιστρέψουμε ολοκληρωμένα στην κανονικότητα».