Στο δίπολο Μητσοτάκης - Ανδρουλάκης ποντάρει το ΠΑΣΟΚ στη μάχη του προϋπολογισμού

Στη μάχη του προϋπολογισμού ρίχνεται το ΠΑΣΟΚ. Μέχρι την τρίτη, ημέρα κορύφωσης της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και την απευθείας αντιπαράθεση που θα έχει ο Νίκος Ανδρουλάκης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η συγκυρία εκλαμβάνεται ως ακόμη μία ευκαιρία ανάδειξης των στοιχείων ηγετικότητας που έχει ανάγκη να ενισχύσει αλλα και παρουσίασης του εναλλακτικού αφηγήματος διακυβέρνησης της χώρας.

Η δε μονομαχία πρωθυπουργού – αρχηγού αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι αυτή ακριβώς η εικόνα διπόλου που θέλει προβάλει η Χαριλάου Τρικούπη έναντι του διδύμου Μητσοτάκη – Τσίπρα που επιχειρεί να επαναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με την επανεμφάνισή του.

Βήμα για το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ ο προϋπολογισμός

Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επιχειρήσει -μέσω της ομιλίας- να απευθυνθεί στον ελληνικό λαό και να παρουσιάσει ένα ολοκληρωτικά διαφορετικό σχέδιο από το εφαρμοζόμενο κυβερνητικό και να δώσει μια προοπτική ελπίδας για το μέλλον.

Συνεργάτες του κάνουν λόγο για ένα πλήρως επεξεργασμένο προοδευτικό σχέδιο για βιώσιμη ανάπτυξη, παραγωγική ανασυγκρότηση και ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα που στηρίζει την κοινωνική συνοχή, τη μεσαία τάξη και τις πραγματικές ανάγκες της χώρας. «Για να μην διαλυθεί ο πρωτογενής τομέας, για να μην έχουμε καθηλωμένους μισθούς, για να μην έχουμε ανισότητες και ασθενικό ρυθμό ανάπτυξης χρειάζεται η πολιτική αλλαγή και το ΠΑΣΟΚ», αναμένεται να τονίσει χαρακτηριστικά.

Για την Χαριλάου Τρικούπη και το οικονομικό της επιτελείο, ο προϋπολογισμός του 2026 πρέπει να καταψηφιστεί, καθώς συνιστά την κορύφωση μιας άδικης και αποτυχημένης οικονομικής πολιτικής. «Δεν αποτελεί απλώς συνέχεια, αλλά κορύφωση μιας οικονομικής πολιτικής που σπαταλά τις ευκαιρίες της χώρας και διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες μέσα από ένα άδικο και αναποτελεσματικό φορολογικό σύστημα», επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Αναφερόμενος στον προϋπολογισμό και θέτοντας τα πολιτικά διακυβεύματα με φόντο τις εθνικές εκλογές ο εκπρόσωπος Τύπου, Κώστας Τσουκαλάς δήλωσε: «Ο προϋπολογισμός λέει ότι το 2029 θα έχουμε 1,2% ανάπτυξη και οι επενδύσεις από 4% θα πάνε στο 0,9%. Αυτό πρέπει να το προλάβουμε. Όσο μένει η ΝΔ, κάνει ζημιά στη χώρα. Τα ερωτήματα που θα πρέπει να σκεφτεί ο κόσμος πως θέλει να απαντηθούν στις εκλογές είναι αν θέλει ανάπτυξη, προστασία πρώτης κατοικίας, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, καλύτερους μισθούς, καλύτερες συντάξεις, αν θέλει μια συμπεριληπτική ανάπτυξη, περιφερειακή ανάπτυξη και αν θέλει να σταματήσει η ερήμωση της περιφέρειας».