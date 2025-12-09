Καραμανλής - Λαλιώτης: Μια στιγμιαία αλλά θερμή συνάντηση

Και καθώς είμαι στα της εκδήλωσης του κ. Φιλιππάκη θα πρέπει να σας μεταφέρω μια εικόνα που έκανε όσους την είδαν να σαστίσουν.

Ο Κώστας Καραμανλής μπαίνει στην αίθουσα, αφού έχει χαιρετήσει γνωστούς και αγνώστους.

Την ώρα εκείνη ο Κώστας Λαλιώτης έχει σηκωθεί από τη θέση του και κατευθύνεται προς το σημείο που οδηγεί στην έξοδο.

Μοιραία πέφτει επάνω στον Καραμανλή. Εκείνος κοντοστέκεται.

Η αύρα σίγουρα θετική. Σχεδόν φιλική. Οι δυο άνδρες κάτι λένε μεταξύ τους και ο πρώην Πρωθυπουργός με μια χαρακτηριστική χειρονομία στο μάγουλο του Λαλιώτη υποδηλώνει την οικειότητα που υπάρχει σε αυτή την επικοινωνία.

Δε χρειάζεται να σας πω εγώ, τώρα από εδώ, για την προϊστορία του Λαλιώτη με τη ΝΔ και τους Καραμανλήδες. Και για τις δηλώσεις που έχουν γίνει, όχι στο μακρινό παρελθόν, ακόμα και για τον ιδρυτή της ΝΔ Κωνσταντίνο Καραμανλή και τη στάση του απέναντι στο Πολυτεχνείο.

Αλλά όπως είπε και ο πρώην Πρωθυπουργός: «Ο χρόνος κύλησε...»