Αποκλεισμένο το λιμάνι Βόλου μετά την «απόβαση» των αγροτών - Τελεσίγραφο να φύγουν μέχρι τις 13:00

Αποκλεισμένο είναι αυτή την ώρα το λιμάνι του Βόλου με αγρότες από τρία μπλόκα της Θεσσαλίας να έχουν περικυκλώσει τον χώρο και αλιείς της Μαγνησίας να έχουν παρατάξει τα σκάφη τους κλείνοντας και την πρόσβαση από τη θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δυνάμεις της Αστυνομίας έχουν αποκλείσει τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο του επιβατικού λιμανιού. Ισχυρή αστυνομική παρουσία υπάρχει και στο Τελωνείο, όπου τοποθετείται κλούβα των ΜΑΤ, προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε πρόσβαση στο σημείο που οι αγρότες σχεδίαζαν να αποκλείσουν.

Ίδια εικόνα και στον εμπορευματικό σταθμό του λιμανιού, όπου ήδη έχουν παραταχθεί αστυνομικές δυνάμεις, εμποδίζοντας τους αγρότες να εισέλθουν και εκεί. Μάλιστα, μετά από εισαγγελική παρέμβαση έχει δοθεί στους αγρότες τελεσίγραφο να αποχωρήσουν μέχρι τις 13:00 το μεσημέρι.

Εικόνες του drone του Orange Press Agency αποκαλύπτουν την παράταξη των αγροτών και των σκαφών αλλά και τις θέσεις όπου έχουν «στρατοπεδεύσει» δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ, τοποθετώντας τις «κλούβες» των ΜΑΤ στην περίφραξη του λιμένα.

Μάλιστα, LIVE εικόνα από το λιμάνι του Βόλου δίνει και το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters:

«Να έρθει εδώ να δει τι γίνεται, να μας μαζέψει και να λύσει τα προβλήματα, όπως τότε μάζευε τους αγρότες στις μπάλες άχυρα και καθόταν και τους έλεγε για το επιτελικό κράτος» ανέφεραν νωρίτερα οι συγκεντρωμένοι σε δήλωσή τους, στέλνοντας μήνυμα στον πρωθυπουργό και το Μέγαρο Μαξίμου.

Από νωρίς το πρωί της Τετάρτης (10/12), μηχανοκίνητες φάλαγγες κατεβαίνουν προς το εμπορευματικό και το επιβατικό τμήμα του λιμένα, με σκοπό να τα αποκλείσουν συμβολικά, μαζί με το Τελωνείο. Στον Βόλο μεταβαίνουν επίσης αγρότες από Λάρισα, Τρίκαλα και Καρδίτσα με ΙΧ, ενισχύοντας την κινητοποίηση.

Την ίδια στιγμή, στον αποκλεισμό συμμετάσχουν και οι αλιείς του Βόλου από τη θάλασσα, δημιουργώντας ένα διπλό «τείχος» γύρω από το λιμάνι.

«Να αποχωρήσουν τα ΜΑΤ» - Διαπραγματεύσεις με την ΕΛΑΣ

Νωρίτερα, το πρωί, εκπρόσωπος των αγροτών από τις Μικροθήβες ζήτησε να αποχωρήσουν τα ΜΑΤ για να πραγματοποιηθεί η ειρηνική τους διαμαρτυρία:

«Είμαστε από το μπλόκο Μικροθηβών. Δεν έχουμε έρθει εδώ για φασαρία. Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι ανεπίτρεπτο. Υπάρχουν ήδη δέκα διμοιρίες των ΜΑΤ, για να κάνουν τι; Να σταματήσουν ποιον; Εδώ είμαστε στο επιβατικό λιμάνι. Όλη η κοινωνία είναι μαζί μας, σε λίγο θα είναι αγρότες από όλη τη Θεσσαλία και όλες οι κοινωνικές ομάδες στο πλευρό μας. Θέλουμε να σε ένδειξη καλής θέλησης να αποχωρήσουν τα τρακτέρ από εδώ και να κινηθούμε στο εμπορικό κομμάτι του λιμανιού και να αποκλείσουμε αυτό. Και εσείς σε ένδειξη καλής θέλησης να πάρετε τις κλούβες και να αφήσετε τον κόσμο να διαμαρτυρηθεί ειρηνικά. Αυτή είναι η απόφασή μας».

ΕΛΑΣ: Κρίσιμη υποδομή το λιμάνι

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ διεμήνυσε στους αγρότες ότι θα πρέπει να σεβαστούν την κρίσιμη υποδομή του λιμένα:

«Δεν έχουμε κανέναν σκοπό να συγκρουστούμε μαζί σας. Δεν θέλουμε να υπάρξει τέτοιο θέμα. Είναι μια κρίσιμη υποδομή και παρακαλούμε να το σεβαστείτε, θα πρέπει να τη διαφυλάξουμε. Είναι κρίσιμες καταστάσεις για όλους μας και πρέπει να σεβαστούμε ο ένας τον άλλο. Παρακαλώ πολύ να μη δημιουργήσετε θέμα στον λιμένα και δεν θα υπάρξει καμία αντίδραση από εμάς»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η στάση που θα κρατήσει η Αστυνομία μετά και την εξέλιξη με την παρέμβαση του Αρείου Πάγου.

Ειδικότερα, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, απέστειλε παραγγελία σε όλους τους εισαγγελείς της χώρας, ζητώντας να προχωρήσουν –με τη συνδρομή της Αστυνομίας– στη βεβαίωση τυχόν αυτεπαγγέλτως διωκόμενων αδικημάτων. Σε αυτά περιλαμβάνονται πράξεις βίας, φθορές ξένης ιδιοκτησίας και επιθέσεις σε υποδομές κοινής ωφέλειας.

Τα αιτήματα των αγροτών

Οι αγρότες διεκδικούν:

άμεση καταβολή όλων των οφειλόμενων ενισχύσεων και αποζημιώσεων, παλαιών και νέων,

κατώτατες εγγυημένες τιμές που θα καλύπτουν το πραγματικό κόστος παραγωγής,

μείωση του κόστους καυσίμων με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία,

πλαφόν 7 λεπτών/κιλοβατώρα στο αγροτικό ρεύμα,