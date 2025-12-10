Μητσοτάκης: Στοιχειώδης κίνηση αξιοπρέπειας απέναντι στους συμπολίτες μας η Κάρτα Αναπηρία

Διαδρομή με δυο πολίτες με αναπηρία, τον Πέτρο και τον Παναγιώτη, έκανε με το Μετρό ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της ενημέρωσης για τη νέα πλαστική έκδοση της Κάρτας Αναπηρίας.

Οι κάτοχοι της κάρτας έχουν τη δυνατότητα να τη χρησιμοποιούν απευθείας, αντί εισιτηρίου, στα σημεία επικύρωσης χωρίς να απαιτείται πλέον η προσκόμιση γνωματεύσεων ή πιστοποιητικών για την έκδοση της κάρτας απεριορίστων διαδρομών.

Η πλαστική έκδοση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας και στα λεωφορεία της Θεσσαλονίκης, δίχως να παύουν να ισχύουν άλλα υφιστάμενα πάσα. Η δωρεάν είσοδος στο Μετρό Θεσσαλονίκης γίνεται με απλή επίδειξη της Κάρτας.

Τα ίδια δικαιώματα δωρεάν μετακίνησης έχουν πλέον και οι συνοδοί όσων ΑμεΑ χρήζουν συνοδού. Η Κάρτα Αναπηρίας, οποιοδήποτε τύπου, εξασφαλίζει επίσης δωρεάν είσοδο στα μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους του Υπουργείου Πολιτισμού.

Ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, επιβιβάστηκε σε συρμό μαζί με τον Πέτρο και τον Παναγιώτη, ενώ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με εργαζόμενους.

«Είναι μια στοιχειώδης κίνηση αξιοπρέπειας απέναντι στους συμπολίτες μας για να βελτιώσουμε την προσβασιμότητά τους και να ενισχύσουμε τα δικαιώματά τους» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης υπενθυμίζοντας ότι η κάρτα αναπηρίας θεσμοθετήθηκε τη δεκαετία του '90

Δείτε φωτογραφίες από την επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στο Μετρό για την Κάρτα Αναπηρίας

Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού

