Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο αγρότης μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς - Αναφορές πως έπαθε έμφραγμα

Ξέφυγε η κατάσταση μεταξύ αστυνομικών και αγροτών στη Θεσσαλονίκη, όταν αστυνομικοί ζήτησαν να ταυτοποιήσουν αγρότη που όργωνε το χωράφι του, λίγα χιλιόμετρα μακριά από το μπλόκο των Πράσινων Φαναριών.

Το σκηνικό πήρε μεγάλες διαστάσεις όταν ο ίδιος αρνήθηκε να δώσει τα στοιχεία του και κάλεσε τους αστυνομικούς να αποχωρήσουν από την ιδιοκτησία του. Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του voicenews.gr, εκείνη ήταν η στιγμή που το κλίμα οξύνθηκε με συνέπεια συνάδελφοι του αγρότη να σπεύσουν προς υποστήριξή του και η αντιπαράθεση με την αστυνομία να γίνει ακόμη πιο έντονη.

Θα καταθέσει μήνυση ο αδερφός του αγρότη

Ωστόσο εξαιτίας της έντονης κατάστασης διάφορες αναφορές κάνουν λόγο πως ο αγρότης ένιωσε έντονη αδιαθεσία με πληροφορίες να κάνουν λόγο ότι υπέστη έμφραγμα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, ο αγρότης μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Θέρμης και ακολούθως στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου νοσηλεύεται.

Μαινόμενος ο αδερφός του, κατά των αστυνομικών που βρίσκονταν στο σημείο, λέγοντας πως θα τους κάνει μήνυση αν πάθει κάτι ο αδελφός του, σύμφωνα με δημοσίευμα του voria.gr.