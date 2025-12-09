Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ο Τσιάρας ενημερώνει τους βουλευτές της ΝΔ - Συνάντηση την Τετάρτη

Ο αρμόδιος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, θα ενημερώσει την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου, στις 15:00, τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με τις εξελίξεις στις αγροτικές κινητοποιήσεις που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στα κεντρικά γραφεία του κόμματος, επί της οδού Πειραιώς 62.



Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης ο υπουργός θα παρουσιάσει την κυβερνητική στρατηγική για την αντιμετώπιση των αιτημάτων των αγροτώ, ενώ αναμένεται να δοθούν λεπτομέρειες για τα μέτρα που εξετάζονται προκειμένου να υποστηριχθεί ο πρωτογενής τομέας. Οι κινητοποιήσεις των αγροτών, που έχουν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στη διακίνηση αγροτικών προϊόντων και στην καθημερινότητα πολλών περιοχών, βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων μεταξύ των κομματικών στελεχών και των εκπροσώπων του υπουργείου.



Η ενημέρωση των βουλευτών της ΝΔ έρχεται σε μία κρίσιμη χρονική στιγμή, καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει να συντονίσει την πολιτική της απάντηση και να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της αγοράς, ενώ ταυτόχρονα να διατηρήσει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με τους εκπροσώπους των αγροτών. Η συμμετοχή των βουλευτών θεωρείται σημαντική, καθώς θα τους επιτρέψει να μεταφέρουν τις εξελίξεις στις τοπικές τους κοινωνίες και να συμβάλλουν στη διαχείριση του ζητήματος σε εθνικό επίπεδο.