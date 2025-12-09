Κέλλας: «Εξετάζεται η παράταση φθηνού τιμολογίου στο ρεύμα»

Σε σειρά διευκρινίσεων για τα αιτήματα των αγροτών και τη στάση της κυβέρνησης προχώρησε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, μιλώντας στο Action24.

Ο υφυπουργός δήλωσε ότι «όλοι οι εκπρόσωποι των αγροτών και των κτηνοτρόφων έχουν έρθει στο γραφείο μου. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν έρθει, και όχι μόνο μία φορά, πάρα πολλές φορές. Εγώ εκλέγομαι στη Λάρισα, μια αγροτική και κτηνοτροφική περιοχή, δεν έχω καμία ανησυχία. Εξάλλου, οι σκηνές και οι εικόνες που είδαμε από την Κρήτη δεν αντιστοιχούν σε κτηνοτρόφους ή αγρότες. Δεν θέλω να πιστέψω ότι όσοι έκαναν αυτές τις ζημιές, κατέστρεφαν αστυνομικά οχήματα και χτυπούσαν αστυνομικούς, δεν έχουν σχέση με την ομάδα των κτηνοτρόφων και αγροτών».

«Η κυβέρνηση επανέφερε το αγροτικό πετρέλαιο»

Για τα ζητήματα που θέτουν οι αγρότες σημείωσε πως «τα αιτήματα που τίθενται αφορούν το κόστος παραγωγής, το ρεύμα, το πετρέλαιο, τα αγροεφόδια και τα λιπάσματα. Την τελευταία φορά που έγινε απεργία και συναντήθηκαν οι εκπρόσωποι του αγροτικού κινήματος με τον πρωθυπουργό, προέκυψαν λύσεις για προβλήματα τα οποία δεν είχαν λυθεί επί σειρά ετών. Συμφωνήθηκε από κοινού η φθηνή τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στο πρόγραμμα ΓΕΑ, στα 9,2 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι είναι διατεθειμένος να εξετάσει την παράταση του φθηνού τιμολογίου. Από εκεί και πέρα, αν μπορεί να γίνει 8, 7 ή 6 λεπτά. Μέχρι πρόσφατα το κόστος της κιλοβατώρας ήταν 9 λεπτά και σε αυτή την τιμή πήραν το αγροτικό τιμολόγιο. Τι ισχύει σήμερα δεν το γνωρίζω, αλλά δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης».

Μάλιστα, ο υφυπουργός συμπλήρωσε ότι «δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να καθορίσει αν η τιμή θα είναι 7, 8 ή 6 λεπτά. Το αγροτικό πετρέλαιο καταργήθηκε το 2016 επί ΣΥΡΙΖΑ, το επανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 2022, και πέρυσι τον Σεπτέμβριο, μετά την απεργία και τη συζήτηση με τους αγρότες, συμφωνήθηκε και νομοθετήθηκε η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης τέσσερις φορές τον χρόνο. Αυτό πλέον είναι νόμος. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα. Η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ δεν βλέπει τα τιμολόγια από κάποια πρατήρια, με αποτέλεσμα κάποιες χιλιάδες αγρότες να μην έχουν πάρει την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το αγροτικό πετρέλαιο όμως είναι αφορολόγητο, επιστρέφονται 41 λεπτά. Οι υπόλοιπες επιβαρύνσεις είναι 1–2 λεπτά, όχι περισσότερα. Το αν θα δοθεί στη ‘μάνικα’, αυτό πρέπει να εξεταστεί».

«Θα εξεταστεί η παράταση του φθηνού τιμολογίου»

Για το αγροτικό ρεύμα υπογράμμισε την ανακοίνωση του πρωθυπουργού ότι είναι διατεθειμένος να εξετάσει την παράταση του φθηνού τιμολογίου στο ηλεκτρικό ρεύμα των αγροτών, ενώ ξεκαθάρισε «η παράταση αφορά τα δύο πρώτα χρόνια, άρα την ίδια χαμηλή τιμή. Προσθέτει ότι ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε επίσης αύξηση κατά 50% της μέγιστης ποσότητας επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Τα 41 λεπτά είναι ήδη αφορολόγητο ποσό που επιστρέφεται. Οι αγρότες όμως ζητούν την επιστροφή να γίνεται τη στιγμή της αγοράς, στη μάνικα, και όχι στο τρίμηνο μέσω τιμολογίων».



Τέλος, αναφέρθηκε και στο μέτρο 23 για το οποίο παρενέβησαν έξι βουλευτές της ΝΔ, τονίζοντας ότι «ο μέτρο 23 εφαρμόζεται πρώτη φορά από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αφορά τα προϊόντα του 2024 επειδή είχαμε χαμηλές παραγωγές και ιδιαίτερα χαμηλές τιμές. Το Υπουργείο εξοικονόμησε 143 εκατ. ευρώ μέσω ανακατανομής ευρωπαϊκών πόρων και η κυβέρνηση πρόσθεσε 35 εκατ. ευρώ, σύνολο 178,5 εκατ. ευρώ, για ενίσχυση προϊόντων όπως βαμβάκι, καλαμπόκι, ενεργειακά φυτά, αμύγδαλα, αμπέλια, αχλάδια, κάστανα κ.ά. Το συνολικό ποσό έφτασε τα 220–225 εκατ. ευρώ. Έγινε μια οριζόντια μικρή περικοπή, ενώ ήδη έχουν πληρωθεί 157 εκατ. ευρώ. Έχουμε άλλα 21 εκατ. ευρώ για παραγωγούς που κρατήθηκαν για έλεγχο – όχι ΑΤΑΚ ή ΚΑΕΚ, αλλά για αντιστοίχιση δηλώσεων. Ο έλεγχος θα ολοκληρωθεί πριν το τέλος του έτους και όσοι δικαιωθούν θα πληρωθούν».