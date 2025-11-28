Ο Τραμπ συνεχίζει ακάθεκτος: «Είσαι ηλίθια;» είπε σε δημοσιογράφο

Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης για τη δολοφονία δύο στρατιωτών της Εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον, ο Αμερικανός πρόεδρος «ξέφυγε» και πάλι. Ο Τραμπ απαντούσε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων αφού ευχαρίστησε έξι στρατιωτικές μονάδες για τις υπηρεσίες τους κατά τη διάρκεια μιας βιντεοκλήσης για την Ημέρα των Ευχαριστιών.

«Τρελάθηκε, τρελάθηκε. Και αυτό συμβαίνει πολύ συχνά με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν υπήρχε έλεγχος ή οτιδήποτε άλλο. Μπήκαν χωρίς έλεγχο», είπε σε δημοσιογράφο που υπογράμμισε τους δεσμούς του υπόπτου Rahmanullah Lakanwal με τη CIA. «Και έχουμε πολλούς άλλους σε αυτή τη χώρα. Θα τους βγάλουμε έξω».

Ο Lakanwal ήρθε στις ΗΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος «Operation Allies Welcome» της κυβέρνησης Μπάιντεν το 2021 για Αφγανούς που βοήθησαν την Αμερική. Ο Τραμπ εξοργίστηκε όταν η δημοσιογράφος υποστήριξε ότι οι Αφγανοί πρόσφυγες που έγιναν δεκτοί στις ΗΠΑ είχαν υποβληθεί σε έλεγχο.

«Είσαι ηλίθια;» είπε όταν πιέστηκε. «Επειδή ήρθαν με αεροπλάνο μαζί με χιλιάδες άλλους ανθρώπους που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται εδώ και εσύ απλά κάνεις ερωτήσεις επειδή είσαι ηλίθια».

Σκληραίνει η στάση της κυβέρνησης Τραμπ στο μεταναστευτικό

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι λίγο μετά την ορκωμοσία για τη δεύτερη θητεία του, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε στην αναστολή της επανεγκατάστασης Αφγανών προσφύγων στις ΗΠΑ και αργότερα περιόρισε τα ταξίδια από τη χώρα.

Ο Lakanwal ταξίδεψε στην πρωτεύουσα της χώρας, όπου φέρεται να πραγματοποίησε τη βίαιη ενέδρα λίγα τετράγωνα μακριά από τον Λευκό Οίκο. Μετά τη δολοφονία, η κυβέρνηση Τραμπ προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, ανακοινώνοντας ότι αναστέλλει αμέσως «την επεξεργασία όλων των αιτήσεων μετανάστευσης που αφορούν Αφγανούς υπηκόους» επ' αόριστον, εν αναμονή της επανεξέτασης των πρωτοκόλλων ελέγχου.



Οι αξιωματούχοι της υπηρεσίας μετανάστευσης επιδιώκουν επίσης «μια πλήρη και αυστηρή επανεξέταση κάθε πράσινης κάρτας για κάθε αλλοδαπό από κάθε χώρα που παρουσιάζει ενδιαφέρον», σύμφωνα με τον διευθυντή της Υπηρεσίας Ιθαγένειας και Μετανάστευσης των ΗΠΑ, Joseph Edlow.

Ο Lakanwal υπηρέτησε στην ελίτ αντιτρομοκρατική μονάδα NDS-03 στο Αφγανιστάν, μία από τις τουλάχιστον πέντε παραστρατιωτικές «Μονάδες Μηδέν» που συνεργάζονταν με τη CIA, σύμφωνα με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση AfghanEvac, που διευθύνεται από Αμερικανούς βετεράνους και βοηθά στην επανεγκατάσταση Αφγανών συμμάχων στις ΗΠΑ, αλλά όχι τον Lakanwal.



Ο διευθυντής της CIA, John Ratcliffe, επιβεβαίωσε ότι ο Lakanwal είχε συνεργαστεί με την υπηρεσία, αλλά δεν διευκρίνισε σε ποια μονάδα. «Αυτό το άτομο -και τόσοι άλλοι -δεν έπρεπε ποτέ να επιτραπεί να έρθουν εδώ», σημείωσε. Αμερικανοί που βοήθησαν στην επανεγκατάσταση Αφγανών συμμάχων αισθάνονται «προδομένοι» από τον ύποπτο τρομοκράτη της Ουάσιγκτον, στον οποίο δόθηκε άσυλο.

Η εισαγγελέας των ΗΠΑ για την Περιφέρεια της Κολούμπια, Jeanine Pirro, προειδοποίησε ότι ο Lakanwal θα αντιμετωπίσει κατηγορίες για φόνο και η γενική εισαγγελέας Pam Bondi υποσχέθηκε ότι οι εισαγγελείς θα ζητήσουν την θανατική ποινή.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές έχουν απαγγείλει στον Lakanwal τουλάχιστον τρεις κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας και παράνομη κατοχή όπλου, οι οποίες επισύρουν ποινή φυλάκισης έως 15 ετών.

