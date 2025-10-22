Πυροβολισμοί στο Ανόβερο - Αναφορές για τραυματίες

Στο Ανόβερο, το βράδυ της Τετάρτης (22/10), σημειώθηκε ένα επεισόδιο που αναστάτωσε την περιοχή και κατέληξε σε ανταλλαγή πυροβολισμών.

Στην οδό Vahrenwalder γερμανικής πόλης σημειώθηκε μια ένοπλη σύγκρουση, όπως ανέφερε η αστυνομία. «Δεν μπορώ να πω ακόμη κάτι για τη σοβαρότητα των τραυματισμών», δήλωσε μια εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Hannoversche Allgemeine», αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ωστόσο, ασαφής παραμένει ο αριθμός των τραυματιών.



Η αστυνομία, κοντά στον τόπο του περιστατικού, συνέλαβε ένα άτομο που φέρεται ύποπτο για εμπλοκή στο αιματηρό επεισόδιο.

Τα αίτια της διαμάχης παραμένουν άγνωστα, ενώ οι αρχές δεν έδωσαν προς το παρόν πληροφορίες για τον αριθμό και τον τύπο των όπλων.



Πλήθος δυνάμεων ασφαλείας βρίσκεται στο σημείο στην οδό Vahrenwalder. Η περιοχή έχει αποκλειστεί. Σύμφωνα με παρατηρήσεις φωτογράφου του dpa, αρκετοί περίοικοι παρακολουθούν τις έρευνες.

