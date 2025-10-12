Νέο μακελειό στις ΗΠΑ: Τέσσερις νεκροί από πυροβολισμούς σε εστιατόριο στη Νότια Καρολίνα

Μια μαζική ένοπλη επίθεση σε πολυσύχναστο μπαρ στη Νότια Καρολίνα στις ΗΠΑ προκάλεσε τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων και τον τραυματισμό σε άλλους 20.



Η επίθεση συνέβη νωρίς το πρωί της Κυριακής 12 Οκτωβρίου στο εστιατόριο Willie’s Bar and Grill στο νησί St. Helena στη Νότια Καρολίνα, σύμφωνα με τις αρχές. Ένα μεγάλο πλήθος βρισκόταν στον τόπο του συμβάντος όταν έφτασαν οι βοηθοί του σερίφη και βρήκαν αρκετούς ανθρώπους με τραύματα από πυροβολισμούς.



Μεταξύ των τραυματιών, οι τέσσερις βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της περιοχής.



«Πολλά θύματα και μάρτυρες έτρεξαν σε κοντινά καταστήματα και κτίρια αναζητώντας καταφύγιο από τους πυροβολισμούς», ανέφερε το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Beaufort σε δήλωση που δημοσίευσε στο X.



«Πρόκειται για ένα τραγικό και δύσκολο περιστατικό για όλους. Ζητούμε την υπομονή σας καθώς συνεχίζουμε να ερευνούμε το περιστατικό. Οι σκέψεις μας είναι με όλα τα θύματα και τους αγαπημένους τους», ανέφερε η δήλωση.

BREAKING: At least 4 people k-lled, 16 injured after mass sho-ting at St. Helena Island, South Carolina restaurant. — Leading Report (@LeadingReport) October 12, 2025

Η ταυτότητα των θυμάτων δεν έχει δημοσιοποιηθεί.