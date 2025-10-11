Μηδαμινές οι ελπίδες για επιζώντες μεταξύ των 18 αγνοουμένων από την έκρηξη στο Τενεσί

Δεν αναμένεται να βρεθούν επιζώντες μετά την ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών στο Τενεσί των ΗΠΑ την Παρασκευή, όπου 18 άτομα αγνοούνται.



Οι ομάδες διάσωσης δεν αναμένουν να βρουν κανέναν από τους αγνοούμενους ζωντανό, αλλά δεν χάνουν την ελπίδα τους, σύμφωνα με όσα είπε σε συνέντευξη τύπου ο σερίφης της κομητείας Χάμφρεϊς, Κρις Ντέιβις.



«Καθώς μπαίνουμε στα συντρίμμια, βρίσκουμε ότι έχει προκληθεί μεγαλύτερη καταστροφή από ό,τι νομίζαμε αρχικά», δήλωσε ο σερίφης Ντέιβις.



Δεν είναι ακόμη σαφές τι προκάλεσε την έκρηξη στο εργοστάσιο στο Μπάκσνορτ του Τενεσί. Η εγκατάσταση ειδικεύεται στην ανάπτυξη, κατασκευή, χειρισμό και αποθήκευση εκρηκτικών.



Βίντεο λίγο μετά την έκρηξη έδειχναν φωτιές να καίνε, καμένα οχήματα και καπνούς.