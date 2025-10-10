ΗΠΑ: Ισχυρή έκρηξη σε στρατιωτικό εργοστάσιο στο Τενεσί - Αναφορές για νεκρούς και αγνοούμενους

Ισχυρή έκρηξη σε στρατιωτικό εργοστάσιο πυρομαχικών σημειώθηκε λίγο πριν τις 8 το πρωί (σ.σ. ώρα Αμερικής) της Παρασκευής (10/10) στο Τενεσί των ΗΠΑ, με τις πρώτες αναφορές από τον τόπο του δυστυχήματος να κάνουν λόγο για νεκρούς και αγνοούμενους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Associated Press, που επικαλείται πληροφορίες από το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Χίκμαν, η έκρηξη σημειώθηκε στην Accurate Energetic Systems. Ο ιστότοπος της εταιρείας αναφέρει ότι κατασκευάζει και δοκιμάζει εκρηκτικά σε μια εγκατάσταση οκτώ κτιρίων που εκτείνεται σε δασώδεις λόφους κοντά στο Μπάκσνορτ, μια πόλη περίπου 97 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Νάσβιλ.

On Friday, October 10, an explosion was reported at a Tennessee explosives manufacturer in Hickman County.



«Έχουμε αρκετούς ανθρώπους αυτή τη στιγμή που αγνοούνται. Προσπαθούμε να είμαστε προσεκτικοί με τις οικογένειες και την κατάσταση», δήλωσε ο σερίφης της Κομητείας Χάμφρεϊς, Κρις Ντέιβις, σε συνέντευξη Τύπου. «Έχουμε μερικούς νεκρούς».

Η αιτία της έκρηξης δεν έγινε άμεσα γνωστή. Βίντεο από το σημείο έδειξε φλόγες και πυκνό καπνό ενώ κάτοικοι μίλια μακριά ανέφεραν ότι ένιωσαν την έκρηξη.

Τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης αρχικά δεν μπόρεσαν να εισέλθουν στον χώρο του εργοστασίου λόγω των συνεχιζόμενων εκρήξεων, δήλωσε τηλεφωνικά ο David Stewart, επικεφαλής της Υπηρεσίας Επειγόντων Περιστατικών της Κομητείας Χίκμαν.



Την ίδια ώρα, δημοσίευμα του NewsChannel5, κάνει λόγο για τουλάχιστον 19 ανθρώπους που αγνοούνται. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, η ώρα της έκρηξης έγινε κοντά σε αλλαγή βάρδιας των εργαζομένων, επομένως τα άτομα που βρίσκονταν στην γύρω περιοχή ήταν περισσότερα.