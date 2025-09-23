Έκρηξη στο κέντρο του Όσλο - Αναφορές για άτομο που έριξε χειροβoμβίδες

Η νορβηγική αστυνομία δήλωσε την Τρίτη (23/9) ότι ερευνά μια έκρηξη στο κέντρο του Όσλο και προειδοποίησε τους ανθρώπους να μείνουν μακριά από το σημείο, καθώς πιθανότατα υπήρχαν περισσότερα εκρηκτικά.

Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς στο σημείο, το οποίο βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με μια πανεπιστημιούπολη και περίπου 500 μέτρα από το βασιλικό παλάτι και την ισραηλινή πρεσβεία.

Φωτο: NTB/Terje Pedersen via REUTERS

Σύμφωνα με την αστυνομία, η έκρηξη σημειώθηκε στην περιοχή Parkveien και Pilestredet της νορβηγικής πρωτεύουσας. Σε μια σπάνια ενέργεια, οι αρχές έστειλαν μήνυμα έκτακτης ανάγκης στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων του Όσλο, προειδοποιώντας τους για την έκρηξη, αναφέρει το Ρόιτερς.

Μετά την έκρηξη, έχει επίσης σταλεί έκτακτη προειδοποίηση στα τηλέφωνα των πολιτών. Η προειδοποίηση αναφέρει: «Έχει σημειωθεί έκρηξη στην περιοχή Pilestredet. Καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν εκρηκτικοί μηχανισμοί στην περιοχή, η αστυνομία θέλει ο πληθυσμός να απομακρυνθεί από τα παράθυρα. Προς το παρόν, δεν υπάρχει εκκένωση από την περιοχή».

Φωτο: NTB/Terje Pedersen via REUTERS

Εικόνες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τουλάχιστον μία χειροβομβίδα. Λέγεται ότι η νορβηγική αστυνομία βρήκε επίσης τουλάχιστον άλλη μία χειροβομβίδα που έριξε ο δράστης, η οποία δεν εξερράγη.

Μιλώντας στο πρακτορείο NRK, κάτοικοι και αυτόπτες μάρτυρες κοντά στο σημείο δήλωσαν ότι η έκρηξη ήταν τόσο δυνατή που «τους πόνεσε τα αυτιά». «Υπήρξε μια μεγάλη έκρηξη. Μόλις είδαμε κάποιον να αρπάζει έναν άνδρα με κουκούλα που έφυγε τρέχοντας από το σημείο», δήλωσε ένας άλλος μάρτυρας στο τοπικό πρακτορείο ειδήσεων.

