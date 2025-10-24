Μακελειό στην Ουκρανία: Βομβιστής αυτοκτονίας εκτινάχθηκε σε αποβάθρα τρένου - Νεκροί και τραυματίες

Συναγερμός σήμανε την Παρασκευή (24/10) σε πόλη βόρεια της Ουκρανίας, όταν άνδρας, βομβιστής αυτοκτονίας, πυροδότησε εκρηκτικό μηχανισμό σε αποβάθρα σιδηροδρομικού σταθμού με αποτέλεσμα τον θάνατο του ιδίου, άλλων τριών ανθρώπων καθώς και τον τραυματισμό 12 ατόμων.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές Αρχές, πρόκειται για έναν 23χρονο που μάλιστα είχε προσπαθήσει πρόσφατα να εγκαταλείψει παράνομα τη χώρα. «Συνοριοφύλακες εξακρίβωναν τα έγγραφα των επιβατών ενός τρένου όταν ένας από αυτούς πέταξε εκρηκτικό μηχανισμό στην αποβάθρα, ο οποίος στη συνέχεια εξερράγη», ανέφερε σε μια ανακοίνωση η ουκρανική αστυνομία.

Ο δράστης, καθώς και τρεις γυναίκες ηλικίας 29, 58 και 82 ετών, μεταξύ των οποίων μία συνοριοφύλακας, σκοτώθηκαν. Το συμβάν σημειώθηκε στον σταθμό του Οβρούτς, μίας πόλης στην περιφέρεια Ζιτομίρ, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τα σύνορα με τη Λευκορωσία.

Προσώρας οι ουκρανικές αρχές δεν έδωσαν περισσότερες πληροφορίες για το πώς εκτυλίχθηκε το συμβάν.

Σε ανακοίνωση, η υπηρεσία των συνοριοφυλάκων δήλωσε πως ο άνδρας που πυροδότησε τον εκρηκτικό μηχανισμό, σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, είχε συλληφθεί πρόσφατα από τις αρχές αφού αποπειράθηκε να διασχίσει παράνομα τα σύνορα της Ουκρανίας στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Τα δεδομένα της υποχρεωτικής στρατολόγησης

Μετά την έναρξη της μεγάλης κλίμακας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, οι άνδρες ηλικίας από 18 έως 60 ετών απαγορευόταν να φύγουν από την Ουκρανία, πλήν εξαιρέσεων, στο πλαίσιο του στρατιωτικού νόμου.

Χιλιάδες από αυτούς επιχείρησαν να φύγουν παράνομα από τη χώρα, μερικές φορές με κίνδυνο της ζωής τους, κυρίως προκειμένου να αποφύγουν τη στρατολόγησή τους.

Στα τέλη Αυγούστου, οι ουκρανικές αρχές επέτρεψαν σε άνδρες ηλικίας 18 έως 22 ετών να πηγαίνουν στο εξωτερικό. Τους άνδρες αυτούς δεν αφορά η στρατολόγηση, η ελάχιστη ηλικία της οποίας μειώθηκε τον Απρίλιο του 2024 από τα 27 στα 25 έτη.