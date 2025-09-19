Απομακρύνονται 6.000 πολίτες από το Χονγκ Κονγκ - Βρέθηκε βόμβα 450 κιλών του Β' Παγκοσμίου Πολέμου

Στην απομάκρυνση τουλάχιστον 6.000 πολιτών που ζουν στο Χονγκ-Κονγκ προχωρούν οι τοπικές αρχές καθώς ανακοινώθηκε ότι εντοπίστηκε βόμβα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου σε εργοτάξιο μέσα στον οικιστικό ιστό.

Περίπου 18 κτίρια θα εκκενωθούν στην περιοχή Quarry Bay το βράδυ της Παρασκευής 19/09, ενώ οι εργασίες κατεδάφισης πρόκειται να ξεκινήσουν νωρίς το πρωί του Σαββάτου, σύμφωνα με την αστυνομία.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, η βόμβα έχει μήκος περίπου 1,5 μέτρο και ζυγίζει 450 κιλά ενώ υπάρχουν αναφορές πως είναι «πλήρως λειτουργική».

«Λόγω των εξαιρετικά υψηλών κινδύνων που ενέχει η αποσυναρμολόγηση και η εξουδετέρωση της βόμβας, πρέπει να ενεργοποιήσουμε το σχέδιο έκτακτης εκκένωσης. Πρόκειται για μια βόμβα με 250 κιλά εκρηκτικών, τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν μαζικές απώλειες σε περίπτωση λανθασμένου χειρισμού», ανέφερε ο διοικητής της αστυνομίας του Χονγκ Κονγκ, Άντι Τσαν.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία για την εξουδετέρωσή της θα διαρκέσει περίπου 12 - 16 ώρες, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

🇭🇰💣🚨🚔 | ~Noon 19-Sep-2025 | construction site, 16-22 Pan Hoi St, Quarry Bay



HKPolice's Explosive Ordnance Disposal Bureau attending to a suspected unexploded WW2 shell. ~300 evacuated from nearby streets & buildings incl Two Taikoo Place.https://t.co/yEGy40TxTL #HKTRAFFIC pic.twitter.com/FqSk7QMxpK — Brandon (@b3108) September 19, 2025

Τον Μάιο του 2018, ανακαλύφθηκε μια αντίστοιχη βόμβα στην περιοχή Wan Chai γεγονός που οδήγησε τις αρχές να απομακρυνθούν τουλάχιστον 1.200 κάτοικοι από τις εστίες τους. Τότε χρειάστηκαν περίπου 20 ώρες για να εξουδετερωθεί πλήρως ο εκρηκτικός μηχανισμός.

Παράλληλα, οι Αρχές ανέφεραν ότι τα πυρομαχικά που ανακαλύφθηκαν την Παρασκευή και δεν έχουν εκραγεί ήταν του ίδιου τύπου με αυτά που βρέθηκαν το 2018.