Συναγερμός στη Ρωσία: Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών - Τουλάχιστον 10 νεκροί

Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο παραγωγής πυρομαχικών και όπλων για τον στρατό της Ρωσίας σημειώθηκε στην πόλη Κοπέισκ το βράδυ της Τετάρτης (22/10) που ως αποτέλεσμα είχε τουλάχιστον 10 νεκρούς, σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του BBC, ο Alexei Teksler, κυβερνήτης της περιοχής που συνορεύει με το Καζακστάν, δήλωσε ότι περίπου 19 άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης από την έκρηξη. Ο ίδιος, μάλιστα, δεν έκανε γνωστό ποιο ακριβώς εργοστάσιο επλήγη, αλλά βίντεο ντοκουμέντο δείχνει την πύρινη σφαίρα που δημιουργήθηκε, από δρόμο δίπλα στο εργοστάσιο Plastmass που βρίσκεται στην περιοχή.

Μυστήριο τα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη

Οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει τι προκάλεσε την έκρηξη, αλλά ο Alexei Teksler υποστήριξε ότι το περιστατικό δεν προκλήθηκε από «επίθεση με drones».

Η πυρκαγιά έχει, πλέον, σβήσει και μια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στο εργοστάσιο βρισκόταν σε εξέλιξη από το πρωί της Πέμπτης (23/10) την ίδια ώρα που τα ίχνη 12 μελών του προσωπικού του εργοστασίου παραμένουν άγνωστα.

Μάλιστα, η Παρασκευή (24/10) έχει κηρυχθεί ημέρα πένθους στην περιοχή και οι ερευνητές έχουν ξεκινήσει ποινική έρευνα για την έκρηξη.