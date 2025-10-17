Τραγωδία στη Ρουμανία: Έκρηξη σε πολυκατοικία με νεκρούς και τραυματίες - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Συναγερμός έχει σημάνει από το πρωί της Παρασκευής (17/10) στη Ρουμανία όταν σημειώθηκε μια έκρηξη σε οκταώροφη πολυκατοικία στην πρωτεύουσα την Βουκουρέστι, από την οποία κατέρρευσαν όροφοι, με τον τραγικό απολογισμό να μετρά τρεις νεκρούς ανθρώπους και 14 τραυματίες.

Η έκρηξη κατέρρευσε ολοσχερώς δύο ορόφους του κτιρίου και επηρέασε και άλλα διαμερίσματα από κάτω, ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Hotnews.ro, η αιτία της έκρηξης δεν έγινε άμεσα γνωστή ωστόσο υπάρχουν αναφορές που κάνουν λόγω πως η παροχή φυσικού αερίου στην πολυκατοικία διεκόπη την Πέμπτη (16/10), αφού οι κάτοικοι ανέφεραν έντονη μυρωδιά αερίου.

Reuters

Οι πυροσβέστες διέταξαν εκκενώσεις και για τα 108 διαμερίσματα του κτιρίου λόγω φόβων ότι θα μπορούσε να καταρρεύσει, την ίδια ώρα που ομάδες ερευνούν το σημείο της έκρηξης για άλλους παγιδευμένους.