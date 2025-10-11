Δύσκολες ώρες για τον Τζο Μπάιντεν: Υποβάλλεται σε ακτινοθεραπεία για καρκίνο του προστάτη

Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, υποβάλλεται σε ακτινοθεραπεία και ορμονοθεραπεία για την αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη, με τον οποίο διαγνώστηκε τον περασμένο Μάιο, σύμφωνα με ανακοίνωση του εκπροσώπου του.

«Στο πλαίσιο ενός θεραπευτικού σχεδίου για τον καρκίνο του προστάτη, ο Πρόεδρος Μπάιντεν υποβάλλεται αυτή τη στιγμή σε ακτινοθεραπεία και ορμονοθεραπεία», αναφέρει η ανακοίνωση. Το γραφείο του πρώην προέδρου ανακοίνωσε τη διάγνωση καρκίνου του προστάτη τον Μάιο, σημειώνοντας ότι ενώ επρόκειτο για μια επιθετική μορφή, «ο καρκίνος φαίνεται να είναι ορμονοευαίσθητος, γεγονός που επιτρέπει την αποτελεσματική διαχείριση».

Η διάγνωση και η θεραπευτική πορεία

Ο 83χρονος πρώην ηγέτης είχε διαγνωστεί με μεταστατικό καρκίνο του προστάτη τον Μάιο, με την ιατρική του ομάδα να χαρακτηρίζει τη νόσο επιθετική αλλά ορμονοευαίσθητη, γεγονός που αφήνει περιθώρια θετικής ανταπόκρισης στη θεραπεία.

Τον Σεπτέμβριο, ο Μπάιντεν είχε επίσης υποβληθεί σε επέμβαση Mohs, μια εξειδικευμένη χειρουργική διαδικασία για την αφαίρεση καρκινικών κυττάρων από το δέρμα, η οποία κρίθηκε επιτυχής.

Η υγεία του πρώην προέδρου

Η κατάσταση της υγείας του Μπάιντεν βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, ενώ κύκλοι του περιβάλλοντός του δηλώνουν ότι ο πρώην πρόεδρος παραμένει ενεργός και αισιόδοξος.

Η θεραπεία του πραγματοποιείται στο πλαίσιο προγραμματισμένης ιατρικής αγωγής, όπως επισημαίνεται, και δεν συνδέεται με επείγουσα επιδείνωση της κατάστασής του.

Παρά την πρόκληση της ασθένειας, ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος αποχώρησε πρόσφατα από τον Λευκό Οίκο μετά τη θητεία του 2021–2025, συνεχίζει να ενημερώνεται για τις πολιτικές εξελίξεις και να παρακολουθεί στενά τις διεθνείς υποθέσεις.

Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον του, «ο πρώην πρόεδρος αντιμετωπίζει τη θεραπεία του με αποφασιστικότητα και ψυχραιμία, έχοντας πλήρη στήριξη από την οικογένειά του»