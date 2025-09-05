Ο Τζο Μπάιντεν εγχειρίστηκε για καρκίνο του δέρματος στο κεφάλι - Τι είναι η «χειρουργική Mohs»

Σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση καρκινικών κυττάρων από το δέρμα του, υπεβλήθη ο Τζο Μπάιντεν, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπός του στο NBC News.

Το γραφείο του πρώην προέδρου των ΗΠΑ δήλωσε ότι αναρρώνει καλά από τη διαδικασία, γνωστή ως χειρουργική Mohs, η οποία χρησιμοποιείται συχνά για τη θεραπεία των πιο κοινών μορφών καρκίνου του δέρματος. Η διαδικασία αφαιρεί στρώματα καρκινικού δέρματος μέχρι να μην παραμείνουν καρκινικά κύτταρα.



Δεν είναι σαφές πότε ακριβώς έγινε η επέμβαση. Πάντως, προσφάτως είχε φωτογραφηθεί φεύγοντας από μια εκκλησία στο Greenville του Delaware, με μια μεγάλη και εμφανή τομή στο κεφάλι του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μπάιντεν είχε υποβληθεί σε επέμβαση για αφαίρεση καρκινικών κυττάρων του δέρματος και κατά τη διάρκεια της προεδρίας του. Το 2023, κατά τη διάρκεια μιας τακτικής ιατρικής εξέτασης, αφαιρέθηκε μια καρκινική βλάβη από το στήθος του, όπως ανέφερε τότε ο γιατρός του, δρ. Κέβιν Ο’Κόνορ.



Η βιοψία είχε δείξει ότι η βλάβη ήταν βασικοκυτταρικό καρκίνωμα, μία από τις δύο πιο συχνές μορφές καρκίνου του δέρματος, η οποία επίσης αντιμετωπίζεται με χειρουργική Mohs. Μετά τη διαδικασία, ο Ο’Κόνορ σημείωσε ότι «όλοι οι καρκινικοί ιστοί αφαιρέθηκαν επιτυχώς» και ότι «δεν απαιτείται περαιτέρω θεραπεία».

Εξάλλου, η πρώην Πρώτη Κυρία, Τζιλ Μπάιντεν, επίσης υπεβλήθη το 2023 σε αφαίρεση δύο καρκινικών βλαβών στο δέρμα, μία πάνω από το μάτι και μία στο στήθος της, που επίσης ταυτοποιήθηκαν ως βασικοκυτταρικό καρκίνωμα.

Υπενθυμίζουμε ότι τον Μάιο, ο Μπάιντεν αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με μια μορφή καρκίνου του προστάτη τόσο επιθετική, που είχε ήδη κάνει μεταστάσεις στα οστά. Το γραφείο του δήλωσε τότε ότι ακολουθούσε διάφορες θεραπευτικές επιλογές για να εξασφαλίσει «αποτελεσματική διαχείριση» της ασθένειας και ότι ο καρκίνος φαίνεται «ευαίσθητος στις ορμόνες», πράγμα που υποδηλώνει πιθανή καλή ανταπόκριση στη θεραπεία.

