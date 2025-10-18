Απάντηση Νετανιάχου στη Χαμάς: «Το πέρασμα της Ράφα θα παραμείνει κλειστό επ' αόριστον»

Με κατηγορηματικό τρόπο το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ξεκαθάρισε σήμερα Σάββατο 18 Οκτωβρίου ότι το πέρασμα της Ράφα που συνδέει την Αίγυπτο και την Λωρίδα της Γάζας δεν θα ανοίξει, κατηγορώντας την Χαμάς.



Ειδικότερα, η παλαιστινιακή πρεσβεία στην Αίγυπτο ανακοίνωσε νωρίτερα ότι το συνοριακό πέρασμα της Ράφα, που παραμένει κλειστό από τον Μάιο του 2024, θα ξεκινήσει πάλι την λειτουργία του την Δευτέρα (20.10.2025), κάτι που προκάλεσε την αντίδραση του Ισραήλ.



Πρόκειται για έναν στρατηγικό κόμβο για την μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας, ιατροφαρμακευτικού υλικού και άλλων εφοδίων που είναι απαραίτητα για την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας και την υποστήριξη του παλαιστινιακού λαού.



Ωστόσο, η ισραηλινή κυβέρνηση έσπευσε να απαντήσει στην παλαιστινιακή πρεσβεία, λέγοντας πως το πέρασμα της Ράφα θα παραμείνει κλειστό επ’ αόριστον, επικαλούμενο την αδυναμία της Χαμάς να τηρήσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.



«Η επαναλειτουργία του θα εξεταστεί, με βάση τον βαθμό στον οποίο η Χαμάς θα εκπληρώσει τον ρόλο της στην επιστροφή των πεσόντων ομήρων και στην εφαρμογή του συμφωνημένου πλαισίου», αναφέρει το γραφείο του Μπέντζαμιν Νετανιάχου.



Δεκαοκτώ σοροί νεκρών ομήρων παραμένουν κρατούμενοι στη Λωρίδα της Γάζας.



Το πέρασμα επρόκειτο να ανοίξει για την κυκλοφορία των Παλαιστινίων και προς τις δύο κατευθύνσεις στο πλαίσιο της εκεχειρίας και όχι για την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η ανακοίνωση της Χαμάς

Πάντως πριν από λίγη ώρα οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ-Κάσαμ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει σήμερα στις 22.00 (τοπική και ώρα Ελλάδος) τις σορούς δύο ισραηλινών ομήρων.



Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ-Κάσαμ θα παραδώσουν στις 22.00 «τις σορούς δύο ισραηλινών ομήρων, τα λείψανα των οποίων βρέθηκαν σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας», αναφέρεται στην ανακοίνωση που μεταδόθηκε μέσω της πλατφόρμας Telegram.