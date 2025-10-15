Με βρογχίτιδα ο Νετανιάχου - Οργή που επισκέφθηκε τους ομήρους: «Τους θέτει σε κίνδυνο»

Με βρογχίτιδα ταλαιπωρείται ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου σύμφωνα με έκτακτη ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του, προσθέτοντας ότι «δεν αποτελεί κίνδυνο για τον ίδιο ή τους γύρω του».

Ο Νετανιάχου ακύρωσε το πρόγραμμά του για την ημέρα και βρίσκεται στο σπίτι του για να ξεκουραστεί, αναφέρεται επιπρόσθετα στην ανακοίνωσή.

«Γιατί πήγε να δει τους ομήρους;»

Προβληματισμό και εκνευρισμό όμως προκάλεσε η απόφαση του Νετανιάχου να επισκεφθεί τους απελευθερωμένους ομήρους ενώ νοσούσε στο Ιατρικό Κέντρο Ράμπιν το βράδυ της Τρίτης 14/10 όπου νοσηλεύονται.

O καθηγητής Χαγκάι Λεβίν, γιατρός του Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων, επικρίνει την επίσκεψη αφού ο Νετανιάχου αναφέρθηκε στην ασθένειά του. «Εάν ο Νετανιάχου έχει κρυολόγημα που αρνείται να υποχωρήσει, όπως ισχυρίστηκε σήμερα στο δικαστήριο, γιατί επισκέφθηκε χθες επιζώντες αιχμαλωσίας με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα και τους έθεσε σε κίνδυνο;» γράφει ο Λεβίν στο X.

אם לנתניהו יש צינון שמסרב לדעוך כטענתו היום בבית המשפט, מדוע הוא ביקר אתמול שורדי שבי עם מערכת חיסון מוחלשת וסיכן אותם? — פרופ' חגי לוין (@HagaiLevine) October 15, 2025

Τα προβλήματα του Νετανιάχου

Ο Νετανιάχου, 75 ετών, αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια. Υποβλήθηκε σε αφαίρεση προστάτη στα τέλη Δεκεμβρίου και τον Μάρτιο του 2024 υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση κήλης. Τον ίδιο μήνα, έχασε αρκετές ημέρες από την εργασία του επειδή προσβλήθηκε από γρίπη.

Το 2023, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την εγκατάσταση βηματοδότη μετά από παροδικό καρδιακό αποκλεισμό. Μια εβδομάδα νωρίτερα, είχε νοσηλευτεί για αυτό που ο ίδιος είχε δηλώσει τότε αφυδάτωση. Οι γιατροί στη συνέχεια αποκάλυψαν ότι ο πρωθυπουργός είχε πρόβλημα αγωγιμότητας της καρδιάς εδώ και χρόνια.