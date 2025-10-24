«Bibi-sitting»: «Παρέλαση» Αμερικανών αξιωματούχων στο Ισραήλ για να τηρηθεί η εύθραυστη εκεχειρία

Ως «bibi-sitting» περιγράφει εύστοχα ο ισραηλινός Τύπος την «παρέλαση» κορυφαίων Αμερικανών αξιωματούχων στο Ισραήλ τις τελευταίες ημέρες, προκειμένου να διασφαλίσουν την τήρηση της εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ της Χαμάς και του Τελ Αβίβ για τη Γάζα. Η φράση προέρχεται βέβαια από το χαϊδευτικό του Μπέντζαμιν Νετανιάχου «Bibi» και το babysitting.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς και στη συνέχεια ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο βρέθηκαν στην Ιερουσαλήμ για να «χτυπήσουν στην πλάτη» στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, παράλληλα όμως για να διασφαλίσουν ότι οι πολιτικές κινήσεις της ακροδεξιάς πτέρυγας της ισραηλινής κυβέρνησης και της Κνεσέτ, δεν θα διαταράξουν την ειρήνη που φαίνεται να επιτυγχάνεται τα τελευταία 24ωρα στην πολύπαθη περιοχή.

Φωτό: Reuters

Βασικός στόχος του ακροδεξιού μπλοκ είναι να προχωρήσει άμεσα το σχέδιο των εποικισμών και της προσάρτησης της Δυτικής Όχθης, γεγονός που αντικειμενικά τερματίζει την προοπτική για ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος.

Φωτό: Reuters

Πριν από τους Ρούμπιο και Τζέι Ντι Βανς, στο Ισραήλ βρέθηκαν ακόμα ο απεσταλμένος του Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ αλλά και ο γαμπρός του Τραμπ -και επιχειρηματίας με πολλές διασυνδέσεις- Τζάρεντ Κούσνερ.

Οργή ΗΠΑ μετά την ψήφιση του σχεδίου για τη Δυτική Όχθη

Σύμφωνα με ανάλυση του Guardian, ένα από τα δύο νομοσχέδια που ψηφίστηκαν πρόσφατα από ακροδεξιούς βουλευτές στην Κνεσέτ, παρά τις αντιρρήσεις του Νετανιάχου και του μεγαλύτερου μέρους του κόμματός του, εδραιώνει την ισραηλινή «κυριαρχία» στα κατεχόμενα εδάφη της Δυτικής Όχθης, βάζοντας τέλος, ουσιαστικά, στη λύση των δύο κρατών.

Παλαιστίνιος κοιτάζει την Ισραηλινή σημαία σε εβραϊκό οικισμό στη Δυτική Όχθη / Reuters

Αυτά τα νομοσχέδια είναι απίθανο να γίνουν ποτέ νόμοι, κυρίως λόγω της έντονης αντίθεσης του Τραμπ στην προσάρτηση της Δυτικής Όχθης. Ωστόσο, οι ψήφοι έχουν αναστατώσει τους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι οποίοι έκαναν το ασυνήθιστο βήμα να επικρίνουν δημόσια τους Ισραηλινούς βουλευτές για την υποστήριξη αυτού του σχεδίου.

Φωτό: Reuters

«Απειλούν την ειρήνη»

«Αν ήταν ένα πολιτικό κόλπο, ήταν ένα πολύ ανόητο πολιτικό κόλπο και προσωπικά προσβάλλομαι», δήλωσε ο Τζέι Ντι Βανς στους δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε για την ψηφοφορία στο ισραηλινό κοινοβούλιο. «Η Δυτική Όχθη δεν πρόκειται να προσαρτηθεί από το Ισραήλ. Η πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ είναι ότι η Δυτική Όχθη δεν θα προσαρτηθεί από το Ισραήλ», υπογράμμισε.

Φωτό: Reuters

Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η ψηφοφορία θα μπορούσε να είναι «αντιπαραγωγική» για την εκεχειρία στη Γάζα. «Πιστεύουμε ότι υπάρχει πιθανότητα (η ψηφοφορία) να είναι απειλητική για την ειρηνευτική συμφωνία», τόνισε.

Κοινή καταδίκη από Τουρκία και αραβικά κράτη

Άλλωστε, οι κινήσεις για τη νομιμοποίηση μιας πιθανής προσάρτησης της Δυτικής Όχθης έχουν ήδη εξοργίσει τα αραβικά κράτη που είναι κρίσιμα για τη διαπραγμάτευση και τη διατήρηση της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Σε κοινή δήλωσή τους, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, η Τουρκία, η Αίγυπτος και άλλες περιφερειακές δυνάμεις «καταδίκασαν με τον πιο έντονο τρόπο» την ψήφιση των νομοσχεδίων. Ο Τραμπ πρόσφατα δεσμεύτηκε να υπερασπιστεί το Κατάρ σε περίπτωση επίθεσης και φέρεται να αναμένει τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν της Σαουδικής Αραβίας στον Λευκό Οίκο τον επόμενο μήνα για να συζητήσουν ένα σύμφωνο ασφαλείας.

Οι υποσχέσεις Τραμπ και η «ακριβή» στρατιωτική βοήθεια

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα τονίσει στα αραβικά κράτη ότι μπορεί να συγκρατήσει τον Νετανιάχου, αλλά καθώς η ανησυχία τους έχει αυξηθεί, ο Λευκός Οίκος έχει στείλει ανώτερους αξιωματούχους στο Ισραήλ για να αποτρέψει μια έξαρση των μαχών.

Όσον αφορά το σχέδιο για προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, ο Τραμπ έχει δηλώσει: «Δεν θα συμβεί επειδή έδωσα τον λόγο μου στις αραβικές χώρες. Το Ισραήλ θα έχανε όλη την υποστήριξή του από τις ΗΠΑ αν συνέβαινε αυτό».

Σημειώνεται ότι σχεδόν όλη η βοήθεια των ΗΠΑ προς το Ισραήλ πηγαίνει τώρα στον στρατό της χώρας, συμπεριλαμβανομένης μιας πρόσφατης πρότασης για πώληση 6,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ελικόπτερα και οχήματα εφόδου πεζικού.

Η κυβέρνηση Τραμπ θα μπορούσε να αναστείλει τη στρατιωτική βοήθεια, αν και αυτό θα προκαλούσε ενδεχομένως μια σημαντική πολιτική αντίδραση εντός των ΗΠΑ.

Φωτό: Reuters

Το κόμμα Λικούντ του Νετανιάχου αντιτάχθηκε δημόσια στα νομοσχέδια, λέγοντας ότι ήταν «άλλη μια πρόκληση από την αντιπολίτευση που στόχευε να βλάψει τις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ».

Ωστόσο, ακόμη και τα σημάδια αυτά ότι μέσα στο Ισραήλ υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που πιέζουν και παίρνουν πρωτοβουλίες για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης -και μάλιστα τόσο σύντομα μετά τη συμφωνία για τη Γάζα- πυροδοτεί προβλήματα μεταξύ του συνασπισμού κρατών που βοήθησαν στη διαπραγμάτευση για την κατάπαυση του πυρός.