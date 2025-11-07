Politico: Ο Ρούμπιο αποκάλυψε ότι ο Βανς προαλείφεται για υποψήφιος πρόεδρος το 2028

Σε μια αποκάλυψη προχώρησε ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, σχετικά με το πρόσωπο που θα έβαζε υποψηφιότητα για να λάβει το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος ενόψει των αμερικανικών εκλογών τον Νοέμβριο του 2028.

Σύμφωνα με τον Ρούμπιο, το ακλόνητο φαβορί για αυτή τη θέση είναι ο σημερινός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Τραμπ Τζέι Ντι Βανς, όπως αποκαλύπτει σε αποκλειστικό του ρεπορτάζ το Politico.

Τα ιδιωτικά σχόλια του Ρούμπιο αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί έχουν ήδη αρχίσει να προετοιμάζονται για τη «μετά Τραμπ» εποχή, λιγότερο από έναν χρόνο μετά την έναρξη της νέας προεδρικής θητείας.

«Ο Μάρκο ήταν πολύ σαφής ότι ο Βανς θα είναι ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών, αν το θελήσει», δήλωσε ένα άτομο κοντά στον υπουργό, σημειώνοντας ότι ο Ρούμπιο έχει εκφράσει αυτή τη θέση τόσο κατ’ ιδίαν όσο και δημόσια. «Θα κάνει ό,τι μπορεί για να υποστηρίξει τον αντιπρόεδρο σε αυτή την προσπάθεια», πρόσθεσε το ίδιο άτομο.

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ έχει επανειλημμένα αναφέρει τον Βανς και τον Ρούμπιο ως τους δύο πιθανότερους διαδόχους του.

Σύμφωνα πάντα με το Politico, άλλη πηγή σημείωσε ότι «η προσδοκία είναι ο Βανς να είναι [ο υποψήφιος] και ο Ρούμπιο ο αντιπρόεδρος».

Ο Βανς, ως αντιπρόεδρος, και ο Ρούμπιο, που είχε θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία το 2016, θεωρούνται φυσικοί διάδοχοι του Τραμπ. Οι δύο άνδρες αποφεύγουν να καλλιεργούν οποιαδήποτε εικόνα ανταγωνισμού και αξιωματούχοι της κυβέρνησης υπογραμμίζουν ότι παραμένουν στενοί συνεργάτες. Οι πολιτικές τους συζητήσεις πραγματοποιούνται συχνά υπό τη διαμεσολάβηση της Σούζι Γουάιλς, προσωπάρχη του Τραμπ, η οποία τους φιλοξενεί στο γραφείο της πριν από σημαντικές συναντήσεις με τον πρόεδρο.

Ο Ρούμπιο, που έχει δηλώσει δημόσια πως ο Βανς «θα ήταν ένας εξαιρετικός υποψήφιος», θα μπορούσε φυσικά να αλλάξει στάση και να μπει ο ίδιος στη μάχη για το χρίσμα — κάτι που έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν. Οι εκλογές του 2028 απέχουν ακόμη αρκετά, και τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων ή των ενδιάμεσων εκλογών μπορεί να αλλάξουν ριζικά το τοπίο.

Οι Αμερικανοί «ψηφίζουν» Βανς

Σε δημοσκόπηση του POLITICO που διεξήχθη από τις 18 έως τις 21 Οκτωβρίου, ο Βανς είναι το κορυφαίο φαβορί μεταξύ των ψηφοφόρων που στήριξαν τον Τραμπ το 2024. Το 35% δηλώνει ότι θα ήθελε να τον δει να διεκδικεί την προεδρία το 2028.

Αντίθετα, μόλις το 2% ανέφερε τον Ρούμπιο. Το 16% απάντησε ότι δεν γνωρίζει ή δεν θέλει να δει κανέναν υποψήφιο, ενώ το 28% δήλωσε πως θα προτιμούσε ξανά τον Τραμπ.

Αν και ένα δίδυμο Βανς–Ρούμπιο θα μπορούσε να εδραιώσει τη θέση τους ως εκλεκτών διαδόχων του Τραμπ, τα δεδομένα της δημοσκόπησης δείχνουν ότι έχουν μπροστά τους πολλή δουλειά για να πείσουν τους αναποφάσιστους ψηφοφόρους — ή εκείνους που προτιμούν τον ίδιο τον Τραμπ για τρίτη θητεία.

Ψυχρολουσία με τη νίκη Μαμντάνι

Το ζήτημα της διαδοχής αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά τα απογοητευτικά αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών της Τρίτης, που προκάλεσαν ανησυχία πως, χωρίς τον Τραμπ στο ψηφοδέλτιο, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα δυσκολεύεται να κινητοποιήσει το εκλογικό του σώμα.

Ο Τζέιμς Μπλερ, πολιτικός διευθυντής της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ το 2024, συμβούλεψε όλους τους εν δυνάμει υποψηφίους του 2028 να επικεντρωθούν πρώτα στις ενδιάμεσες εκλογές.

«Αν είσαι Ρεπουμπλικανός που σκέφτεται να θέσει υποψηφιότητα το 2028, πρέπει να επικεντρωθείς στο να διατηρήσεις το κόμμα στην εξουσία το 2026. Το σημαντικότερο πράγμα που μπορεί να κάνει κανείς τώρα είναι να στηρίξει την ομάδα και όχι τον εαυτό του», δήλωσε ο Μπλερ στην εκπομπή The Conversation του POLITICO.

«Οι ψηφοφόροι θα απορρίψουν όποιον δείχνει να ενδιαφέρεται μόνο για τον εαυτό του», πρόσθεσε ο Μπλερ.