Φήμες χωρισμού για Ούσα και Τζέι Ντι Βανς μετά την εμφάνισή της χωρίς βέρα - «Πλένει πολλά πιάτα»

Η εμφάνιση της Ούσα Βανς χωρίς τη βέρα της σε στρατιωτική εγκατάσταση στη Βόρεια Καρολίνα, έδωσε νέα τροφή για σχόλια και φούντωσε τις φήμες για κρίση στον γάμο της με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο εκπρόσωπος της Δεύτερης Κυρίας των ΗΠΑ πάντως έσπευσε να απαντήσει στις φήμες για διαζύγιο με τον Τζέι Ντι Βανς. «Είναι μητέρα τριών μικρών παιδιών, που πλένει πολλά πιάτα, κάνει πολλά μπάνια και ξεχνάει το δαχτυλίδι της μερικές φορές», ανέφερε ο εκπρόσωπός της σε δήλωση που κοινοποιήθηκε στο περιοδικό People.



Η Ούσα Βανς με την Μελάνια Τραμπ στην εμφάνιση που πυροδότησε τις φήμες για κρίση στον γάμο της με τον Τζέι Ντι Βανς (REUTERS/Kevin Lamarque)

Η 39χρονη Ούσα Βανς επισκέφθηκε το Camp Lejeune, μια στρατιωτική εκπαιδευτική εγκατάσταση στο Τζάκσονβιλ της Βόρειας Καρολίνας, μαζί με την Μελάνια Τραμπ την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025. Η Δεύτερη Κυρία δεν φορούσε τη βέρα της κατά τη διάρκεια της εμφάνισης και, μετά τη δημοσίευση των φωτογραφιών, οι φήμες για προβλήματα στον γάμο της με τον 41χρονο αντιπρόεδρο ξέσπασαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Ούσα και ο Τζέι Ντι Βανς είναι παντρεμένοι από το 2014 και έχουν τρία παιδιά, τον 8χρονο Γιούαν, τον 5χρονο Βίβεκ και την 3χρονη Μιραμπέλ.



Η αγκαλιά που «άναψε φωτιές»

Οι φήμες ότι το ζευγάρι έχει χωρίσει τροφοδοτήθηκαν επίσης από την αγκαλιά του Τζέι Ντι Βανς με την Έρικα Κερκ, τη χήρα του Τσάρλι Κερκ, μια αγκαλιά που έγινε viral στα τέλη Οκτωβρίου.



Εβδομάδες μετά τη δολοφονία του Τσάρλι κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης του Turning Point USA, η Έρικα - η οποία ανέλαβε τη θέση του ως Διευθύνουσα Σύμβουλος - προλόγισε σε μια στάση της περιοδείας στο Πανεπιστήμιο του Μισισίπι με μια ομιλία γεμάτη δάκρυα στα μάτια, κατά τη διάρκεια της οποίας είπε ότι βλέπει «ομοιότητες» μεταξύ του εκλιπόντος συζύγου της και του Τζέι Ντι Βανς, ενώ παράλληλα παρουσίασε τον αντιπρόεδρο.



Λίγο αργότερα, η Έρικα και ο Τζέι Ντι αγκαλιάστηκαν πάνω στη σκηνή σε μια στιγμή που έγινε viral. «Κανείς δεν θα αντικαταστήσει ποτέ τον άντρα μου. Αλλά βλέπω κάποιες ομοιότητες με τον άντρα μου στον Τζέι Ντι. Και γι' αυτό είμαι τόσο ευλογημένη που μπορώ να τον συστήσω απόψε», είπε στην εκδήλωση της 29ης Οκτωβρίου πριν αγκαλιάσει τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ με έναν οικείο τρόπο.



Love is in air (within just 1 mth of husband's death) 💕



“No one will ever replace Charlie….but I do see some similarities of my husband in JD…Vice President JD Vance”

~Says Erika Kirk, widow of Charlie Kirk.



These words seem out of place…much like her leather pants. pic.twitter.com/wUFprhsBBL — Sumit (@SumitHansd) October 31, 2025

Αφού έσφιξε σφιχτά τον αντιπρόεδρο, η Έρικα έφερε το χέρι της στο πίσω μέρος του κεφαλιού του και τα χέρια του ακούμπησαν για λίγο στη μέση της. Ο χαιρετισμός εξέπληξε πολλούς χρήστες του διαδικτύου και προκάλεσε μια σειρά από viral αναρτήσεις που ανέλυαν τις τοποθετήσεις των χεριών τους και συζητούσαν αν η αγκαλιά ήταν κατάλληλη για την περίσταση, δεδομένης της πρόσφατης απώλειας της Έρικα.