Αιματηρή επίθεση με μαχαίρι στη Δυτική Όχθη - Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης 18 Νοεμβρίου όταν ένας άνδρας περίπου 30 ετών μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου σε επίθεση που δέχθηκε στη Δυτική Όχθη από δυο άτομα.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, οι δύο δράστες προσπάθησαν αρχικά να ρίξουν το όχημά τους πάνω σε πεζούς σε διασταύρωση, προτού ένας από αυτούς βγει και μαχαιρώσει αδιακρίτως πολίτες.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες της μονάδας Magen David Adom μετά από εκκλήσεις κατοίκων. Η MDA αναφέρει ότι από την επίθεση τραυματίστηκαν και άλλα τρία άλλα άτομα τα οποία έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία στην Ιερουσαλήμ.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια γυναίκα περίπου 50 ετών η οποία βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, έναν άνδρα περίπου 30 ετών και ένα 15χρονο αγόρι.

Οι λόγοι της επίθεσης βρίσκονται ακόμη υπό διερεύνηση ενώ οι δράστες πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν από στρατιώτες του IDF επί τόπου.

Από τις έρευνες που έκανε ο ισραηλινός στρατός, αρκετά εκρηκτικά εντοπίστηκαν μέσα στο αυτοκίνητο που ανήκε στους δυο δράστες. Το σημείο της επίθεσης έχει αποκλειστεί ενώ μέλη του στρατού διενεργούν έρευνες σε παλαιστινιακά χωριά που βρίσκονται στην περιοχή προκειμένου να συλλέξουν περισσότερες πληροφορίες για τους δυο δράστες.