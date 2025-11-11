Θανατική ποινή για «τρομοκράτες» νομοθετεί το Ισραήλ - Θα ισχύει και στη Δυτική Όχθη

Τη δυνατότητα επιβολής της θανατικής ποινής σε καταδικασμένους «τρομοκράτες» προωθεί το Ισραήλ, όπως προβλέπεται σε νομοσχέδιο που πέρασε από την πρώτη ανάγνωση του κοινοβουλίου, προκαλώντας αντιδράσεις στη διεθνή κοινότητα.

Το νομοσχέδιο υποστηρίζεται από τον ακροδεξιό υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Μπεν Γκβιρ και αναμένεται να τεθεί σε επιτροπή της Κνεσέτ για περαιτέρω συζήτηση πριν τη διαδικασία που θα καταλήξει στην τελική του ψήφιση.

Φωτό: IMAGO / Xinhua

Ο Μπεν Γκβιρ έχει υποστηρίξει ότι το μέτρο θα «δημιουργήσει ουσιαστική αποτροπή» της τρομοκρατίας, ενώ απείλησε να αποσύρει το κόμμα του από την κυβέρνηση συνασπισμού του Ισραήλ εάν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν τεθεί σε ψηφοφορία.

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχε προηγουμένως αντιταχθεί στο νομοσχέδιο, επικαλούμενος ανησυχίες για πιθανά αντίποινα εναντίον των ομήρων που κρατούνταν στη Γάζα. Ωστόσο, μετά την εφαρμογή της εκεχειρίας με τη Χαμάς, ο Νετανιάχου έχει αλλάξει τη στάση του.

Τι ισχύει για τη θανατική ποινή στο Ισραήλ

Όπως αναφέρει το CNN, το νομοσχέδιο επεκτείνει στην πραγματικότητα την δυνατότητα χρήσης της θανατικής ποινής σε άτομα που έχουν καταδικαστεί για τρομοκρατία ή για φόνο με εθνικιστικό κίνητρο.

Το Ισραήλ επιτρέπει επί του παρόντος τη θανατική ποινή μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων εγκλημάτων όπως η προδοσία και τα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν υπό το ναζιστικό καθεστώς, αλλά στην πράξη έχει τεθεί σε αχρησία καθώς δεν έχει επιβληθεί εδώ και δεκαετίες.

Φωτό: IMAGO / UPI Photo

Το μόνο άτομο που εκτελέστηκε ποτέ στο Ισραήλ ήταν ο Άντολφ Άιχμαν, βασικός «αρχιτέκτονας» του Ολοκαυτώματος, ο οποίος απαγχονίστηκε το 1962, αφού συνελήφθη από Ισραηλινούς πράκτορες στην Αργεντινή και στη συνέχεια καταδικάστηκε σε μια δίκη-ορόσημο.

Πριν από την ψηφοφορία της Δευτέρας (10/11) για το επίμαχο νομοσχέδιο, ο Μπεν Γκβιρ δήλωσε στο X: «Η ιστορία θα κρίνει όποιον τολμά σήμερα να υψώσει το δάχτυλό του κατά του νόμου περί θανατικής ποινής για τρομοκράτες».

Το νομοσχέδιο τροποποιεί επίσης τον νόμο περί στρατιωτικών δικαστηρίων, με δικαιοδοσία στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, επιτρέποντας στα δικαστήρια εκεί να επιβάλλουν τη θανατική ποινή με απλή πλειοψηφία στην επιτροπή των δικαστών αντί για ομόφωνη ψήφο. Αποκλείει επίσης οποιαδήποτε επιλογή να επιτραπούν ελαφρυντικές περιστάσεις στην καταδίκη.

Σημειώνεται ότι οι Παλαιστίνιοι στη Δυτική Όχθη υπόκεινται στο στρατιωτικό δίκαιο, ενώ οι Ισραηλινοί έποικοι υπόκεινται στο ισραηλινό αστικό δίκαιο.

Ο ΟΗΕ έχει καταδικάσει στο παρελθόν τα στρατιωτικά δικαστήρια του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, λέγοντας ότι «το δικαίωμα των Παλαιστινίων σε δίκαιη δίκη έχει παραβιαστεί» εδώ και δεκαετίες.

Εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ δήλωσαν πέρσι ότι «στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, οι λειτουργίες της αστυνομίας, του ανακριτή, του εισαγγελέα και του δικαστή ανατίθενται στον ίδιο ιεραρχικό θεσμό - τον ισραηλινό στρατό».

Φωτό: Reuters

Κλείσιμο media με κυβερνητική απόφαση

Στην ίδια συνεδρίαση, οι νομοθέτες ενέκριναν επίσης την πρώτη ανάγνωση ενός ξεχωριστού νομοσχεδίου που θα επιτρέπει στην ισραηλινή κυβέρνηση να κλείνει ξένα μέσα ενημέρωσης χωρίς δικαστική εντολή.

Η πρόταση επιδιώκει να επισημοποιήσει αυτό που έχει ονομαστεί «Νόμος του Al Jazeera», μετά το κλείσιμο των δραστηριοτήτων του δικτύου του Κατάρ στο Ισραήλ το 2024 από το Υπουργείο Επικοινωνιών. Το υπουργείο κατηγόρησε το Al Jazeera για αντι-ισραηλινή προκατάληψη και για υποστήριξη της Χαμάς μέσω της κάλυψης του πολέμου στη Γάζα.