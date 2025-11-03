H ολόχρυση λεκάνη-έργο τέχνης που προσφέρθηκε «δώρο» στον Τραμπ και η «ακριβή» ιστορία της

Υπάρχουν και αυτά τα έργα τέχνης που μπορούν να έχουν άμεση χρηστικότητα ή αυτά τα χρήσιμα αντικείμενα που μπορεί να είναι έργα τέχνης. Σίγουρα πάντως η λεκάνη από συμπαγές χρυσό 18 καρατίων με βάρος 220 λιβρών του καλλιτέχνη Maurizio Cattelan εντυπωσιάζει, ενώ όταν εκτέθηκε για πρώτη φορά στην τουαλέτα του Μουσείου Guggenheim της Νέας Υόρκης το 2016 προσέλκυσε 100.000 επισκέπτες.

Τρία χρόνια αργότερα, το σατιρικό έργο, με τον τίτλο «Αμερική» («America»), έπεσε θύμα ληστών, όταν βρισκόταν στην Αγγλία. Οι δράστες καταδικάστηκαν νωρίτερα φέτος, ωστόσο η πλήρως λειτουργική, πολυτελής τουλέτα δεν βρέθηκε ποτέ και εκτιμάται ότι το χρυσάφι της κόπηκε ή έλιωσε για να πουληθεί καθώς κοστίζει εκατομμύρια.

Αυτό που βέβαια δεν είναι γνωστό είναι ότι το συγκεκριμένο ιδιόρρυθμο έργο τέχνης, σύμφωνα με το CNN, προσφέρθηκε κάποτε στον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, αντί για έναν πίνακα του Βαν Γκονγκ που είχε ζητήσει τότε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η αντι-προσφορά φαίνεται πως αγνοήθηκε από τον Λευκό Οίκο. Αν και θα πήγαινε γάντι με την αισθητική του Τραμπ, όπως μπορούμε να κρίνουμε από την ικανοποίηση του Αμερικανού προέδρου για το ανακαινισμένο μπάνιο του Λευκού Οίκου, το οποίο πάντως στερείται χρυσής λεκάνης.

Ο δημιουργός του έργου, ο Cattelan, έχει δηλώσει ότι έχει κάνει περισσότερες από μία εκδόσεις του «America», ενώ μια δεύτερη version αναμένεται να εμφανιστεί στην αγορά τέχνης τον επόμενο μήνα.

«Με ανοιχτή πόρτα για να μην την χρησιμοποιήσει κανείς»

Ο οίκος Sotheby’s στη Νέα Υόρκη θα βγάλει το έργο σε δημοπρασία, το οποίο βρίσκεται σε ιδιωτικά (και ανώνυμα) χέρια από το 2017. Αυτό σημαίνει επίσης ότι το γλυπτό θα είναι ξανά σε κοινή θέα για περιορισμένο χρονικό διάστημα, όταν ο οίκος δημοπρασιών το εγκαταστήσει στο μπάνιο του τέταρτου ορόφου των ολοκαίνουριων κεντρικών γραφείων του για 10 ημέρες πριν από την πώληση.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, οι επισκέπτες δεν θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν, σύμφωνα με τον Sotheby’s, επισήμως για λόγους ασφαλείας. «Η πόρτα θα παραμείνει ανοιχτή», δήλωσε ο David Galperin, επικεφαλής σύγχρονης τέχνης του Sotheby’s, γελώντας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πώληση για αυτήν την έκδοση της «Αμερικής» θα αξίζει το βάρος της σε χρυσό κυριολεκτικά, με την αρχική τιμή να ακολουθεί την αγορά χρυσού. Αυτό αντιστοιχεί περίπου στα 10 εκατομμύρια δολάρια ή 8,6 εκατομμύρια ευρώ -με την τιμή του χρυσού να σημειώνει πρόσφατα ιστορικό ρεκόρ. Σε αυτήν την τιμή θα προστεθεί η αξία που της αποδίδουν οι συλλέκτες.

Είναι ένα «τέλειο αντίβαρο» σε σχέση με ένα άλλο, εξίσου διαβόητο, έργο του Catellan, μία μπανάνα κολλημένο σε έναν τοίχο με κολλητική ταινία, με τίτλο «Comedian», η οποία πουλήθηκε για 6,24 εκατομμύρια δολάρια στον οίκο Sotheby’s το περασμένο φθινόπωρο.

Η χρυσή τουαλέτα του Catellan, η «Αμερική» είναι πολλά πράγματα: ένα ειρωνικό σχόλιο για τον κόσμο της τέχνης και τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και ένα μέσο σαρκασμού για τους κριτικούς τέχνης και τις μεγαλόστομες δηλώσεις τους.