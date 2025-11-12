Τζακ Σλόσμπεργκ: Ο εγγονός του JFK βάζει πλώρη για το Κογκρέσο το 2026

Η οικογένεια Κένεντι αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και ιστορικές πολιτικές δυναστείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Κι αυτό επιβεβαιώνεται ακόμη μία φορά. Ο Τζακ Σλόσμπεργκ, εγγονός του Τζον Φ. Κένεντι, θα είναι υποψήφιος για το Κογκρέσο των ΗΠΑ, όπως δήλωσε στους υποστηρικτές του την Τρίτη (11/11).

Ο μοναδικός εγγονός του εκλιπόντος πρώην προέδρου JFK, ο 32χρονος Schlossberg, είναι περισσότερο γνωστός για τα αμφιλεγόμενα πολιτικά του σχόλια στο διαδίκτυο. Επιδιώκει να καλύψει την έδρα του Κογκρέσου που κενώθηκε από τον βουλευτή της Νέας Υόρκης Τζέρολντ Νάντλερ, ο οποίος ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο ότι θα αποσυρθεί μετά από περισσότερες από τρεις δεκαετίες στο αξίωμα.

Με σχεδόν 2 εκατομμύρια ακολούθους συνολικά στο Instagram και το TikTok, ο κληρονόμος του Κένεντι έχει εκφράσει ανοιχτά τους στόχους του να κάνει την πολιτική προσβάσιμη στους νεότερους ψηφοφόρους.

Λίγο μετά την ανακοίνωση της καμπάνιας του, ο Schlossberg μοιράστηκε μια σειρά από βίντεο και συνδέσμους προς τους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προτρέποντας τους ακολούθους του να κάνουν δωρεές «για να μπορέσουμε να κερδίσουμε». Η ιστοσελίδα της προεκλογικής του εκστρατείας διακηρύσσει μια «νέα γενιά ηγεσίας» για τη Νέα Υόρκη και δίνει «12 υποσχέσεις στους κατοίκους της 12ης περιφέρειας της Νέας Υόρκης». «Αυτή είναι η τελευταία μας ευκαιρία να σταματήσουμε τον Τραμπ - δεν θα ξαναέρθει», αναφέρει.

Σε συνέντευξή του την Τρίτη, ο γιος της κόρης των Κένεντι, Καρολάιν, δήλωσε στους New York Times ότι ένιωθε ότι το Δημοκρατικό Κόμμα του χρειαζόταν περισσότερες φωνές για να «αντιμετωπίσει τις υποτιθέμενες καταχρήσεις εξουσίας από τον Πρόεδρο Τραμπ και τους συμμάχους του». Ο Σλόσμπεργκ έχει εκφράσει έντονα την αντίθεσή του στην κυβέρνηση Τραμπ, στην οποία περιλαμβάνεται και ο αποξενωμένος ξάδερφός του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ. Παρά το γεγονός ότι είναι συγγενής, είναι ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στον υπουργό Υγείας των ΗΠΑ, τον οποίο έχει αποκαλέσει «ηττημένο».

NYP: Αντίθετη η μητέρα του

Η Καρολάιν Κένεντι «δεν θέλει» ο γιος της, Τζακ Σλόσμπεργκ, να είναι υποψήφιος για το Κογκρέσο, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η New York Post. Η Καρολάιν Κένεντι «ζει με τον φόβο» ότι αν ο γιος της, Τζακ Σλόσμπεργκ, θέσει υποψηφιότητα για το Κογκρέσο, θα μπορούσε να «γίνει στόχος βίαιων μισαλλόδοξων», ανέφεραν πηγές στην αμερικανική εφημερίδα. «Η Καρολάιν έχει παρακαλέσει τον Τζακ να μην θέσει υποψηφιότητα, αλλά εκείνος φαίνεται αποφασισμένος να ακολουθήσει τα πολιτικά βήματα του παππού του [Προέδρου Τζον Φ. Κένεντι] και γενεών άλλων Κένεντι που κατείχαν πολιτικά αξιώματα», αποκαλύπτει ένας άνθρωπος που γνωρίζει.

Breaking News: Jack Schlossberg, the grandson of John F. Kennedy, said he would run for a congressional seat in New York City. https://t.co/sGbVBftNTR — The New York Times (@nytimes) November 12, 2025

Στόχος η ανάκτηση του ελέγχου της Βουλής των Αντιπροσώπων

Η απόφαση του Σλόσμπεργκ έρχεται καθώς οι Δημοκρατικοί ελπίζουν να ανακτήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026. «Δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορεί να κάνει το κόμμα μας για να αντιμετωπίσει το κόστος ζωής, τη διαφθορά και τη συνταγματική κρίση στην οποία βρισκόμαστε», δήλωσε στους New York Times την Τρίτη. «Αλλά χωρίς τον έλεγχο του Κογκρέσου, δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα που μπορούμε να κάνουμε».

Ο Σλόσμπεργκ υπαινίσσεται εδώ και μήνες την πιθανή του υποψηφιότητα για την έδρα. Ορισμένοι άλλοι Δημοκρατικοί έχουν επίσης ανακοινώσει εκστρατείες για το NY-12, συμπεριλαμβανομένων των πολιτειακών βουλευτών Micah Lasher και Alex Bores, και του βετεράνου δημοσιογράφου Jami Floyd. Ο νεοεκλεγείς δήμαρχος της Νέας Υόρκης και επίσης millennials, Ζόχραν Μαμντάνι, δεν έχει ακόμη υποστηρίξει κάποιον υποψήφιο στις προκριματικές εκλογές.