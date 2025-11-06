Τέλος εποχής για την Νάνσι Πελόζι – Η πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων αποσύρεται

Το τέλος μιας εποχής και μιας πολιτικής καριέρας σχεδόν 40 χρόνων σηματοδοτεί η απόφαση της Νάνσι Πελόζι της ισχυρής πολιτικής φυσιογνωμίας του δημοκρατικού κόμματος να μην θέσει πάλι υποψηφιότητα για μια θέση στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Η βουλευτής από την Πολιτεία της Καλιφόρνια έπειτα από τέσσερις δεκαετίες στο Κογκρέσο και αφότου πέτυχε ένα σημαντικό ορόσημο, να γίνει η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλής, ανακοίνωσε την Πέμπτη (06/11) την απόφασή της να αποσυρθεί από την ενεργό πολιτική.

«Θέλω εσείς, οι συμπολίτες μου από το Σαν Φρανσίσκο, να είστε οι πρώτοι που θα μάθετε ότι δεν θα διεκδικήσω την επανεκλογή μου στο Κογκρέσο», δήλωσε η 85χρονη Πελόζι σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα προς τους ψηφοφόρους της.

Δυο θητείες ως πρόεδρος της Βουλής

Η Δημοκρατική πολιτικός από την Πολιτεία του Χρυσού, όπως έχει επικρατήσει να αποκαλείται η Καλιφόρνια, αντιμετώπισε αυτή την εβδομάδα εικασίες ότι σχεδίαζε να ανακοινώσει την πρόθεσή της να παραλείψει την επανεκλογή της, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης.

Η Πελόζι ήταν η κορυφαία πολιτική φυσιογνωμία των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το 2002 έως το 2022 και υπηρέτησε ως Πρόεδρος της Βουλής μεταξύ 2007 και 2011, καθώς και μεταξύ 2019 και 2023.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Associated Press, η Πελόζι παραμένει μια ιδιαίτερα επιδραστική πολιτική προσωπικότητα στις ΗΠΑ, ενώ η ανακοίνωση της αποχώρησής της πυροδοτεί μια μάχη διαδοχής στην έδρα της και αφήνει ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με το ποιος θα αναλάβει τον παρασκηνιακό της ηγετικό ρόλο στο Καπιτώλιο.

Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού

Ως αρχιτέκτονας του Νόμου για την Προσιτή Υγειονομική Περίθαλψη (Affordable Care Act) και ηγέτιδα στη διεθνή σκηνή, η 85χρονη Πελόζι ασχολήθηκε με την πολιτική αργότερα στη ζωή της, όντας μητέρα πέντε ενηλίκων, στην πλειονότητά τους, παιδιών. Για καιρό απέρριπτε τις εκκλήσεις να αποσυρθεί μετατρέποντας τις ερωτήσεις σχετικά με τις προθέσεις της σε έντονες αντεγκλήσεις, ρωτώντας αν το ίδιο ερωτηματικό τίθεται και για τους άνδρες συναδέλφους της στο Καπιτώλιο.

Στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά της, σημείωσε ότι το πρώτο της προεκλογικό σύνθημα ήταν «μια φωνή που θα ακουστεί». Και με αυτή τη στήριξη, έγινε μια Πρόεδρος «της οποίας η φωνή σίγουρα θα ακουγόταν», είπε.

Όταν «τράβηξε το χαλί» του Μπάιντεν

Ωστόσο, αφού η Πελόζι βοήθησε αθόρυβα να ενορχηστρωθεί η απόσυρση του Τζο Μπάιντεν από την προεδρική κούρσα του 2024, αποφάσισε να παραδώσει και η ίδια τη σκυτάλη.

Πέρυσι, μετά από πτώση τραυματίστηκε σοβαρά και πάσχει από κάταγμα ισχίου, αλλά ακόμα κι έτσι ανέδειξε τη συνεχή μαχητικότητά της. Ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026, η Πελόζι αντιμετώπιζε μια πιθανή πρόκληση στις προκριματικές εκλογές στην Καλιφόρνια.

REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo

Ο πρωτοεμφανιζόμενος της αριστεράς Σάικατ Τσακραμπάρτι, ο οποίος βοήθησε στη διαμόρφωση της πολιτικής ανόδου της προοδευτικής και άκρως επικοινωνιακής Αλεξάντρια Οκάζιο-Κορτές στη Νέα Υόρκη, έχει ξεκινήσει εκστρατεία, ενώ φημολογείται ότι και ο πολιτειακός Γερουσιαστής Σκοτ Βάινερ σκέφτεται να είναι υποψήφιος.

Ενώ η Πελόζι παραμένει μια ασυναγώνιστη δύναμη για το Δημοκρατικό Κόμμα, έχοντας συγκεντρώσει περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο δολάρια σε όλη τη διάρκεια της καριέρας της, τα επόμενα βήματά της είναι αβέβαια. Εκλεγμένη για πρώτη φορά το 1987, αφού εργάστηκε στα πολιτειακά κομματικά κλιμάκια της Καλιφόρνια, έχει περάσει περίπου τέσσερις δεκαετίες σε δημόσιο αξίωμα.

Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού

Η «Κυρία Πρόεδρος» αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση

Η κληρονομιά της Πελόζι ως Προέδρου της Βουλής δεν προκύπτει μόνο από το γεγονός ότι ήταν η πρώτη γυναίκα που κατείχε τη θέση, αλλά και από το τι έκανε με το σφυρί της (σ.σ. το σύμβολο του προεδρεύοντος), αρπάζοντας τις τεράστιες εξουσίες που συνδέονται με τη σειρά γραφείων που βλέπουν στο Εθνικό Εμπορικό Κέντρο (National Mall).

Αποφασισμένη να ανακτήσει τον έλεγχο, η Πελόζι βοήθησε στην πρόσληψη και την προώθηση δεκάδων γυναικών σε αξιώματα στις ενδιάμεσες εκλογές του 2018, καθώς οι Δημοκρατικοί κατέβαιναν ως αντίσταση στην πρώτη θητεία του Τραμπ.

Αφού οι Δημοκρατικοί έχασαν τον έλεγχο της Βουλής στις ενδιάμεσες εκλογές του 2022, η Πελόζι ανακοίνωσε ότι δεν θα διεκδικούσε άλλη θητεία ως επικεφαλής του κόμματος.

Αντί να αποσυρθεί, χάραξε μια νέα πορεία για τους ηγέτες, υιοθετώντας τον τίτλο της Ομότιμης (Emerita) που αργότερα θα χρησιμοποιούσαν και άλλοι, συμπεριλαμβανομένου του Ρεπουμπλικανού Βουλευτή Κέβιν Μακάρθι της Καλιφόρνια κατά τη σύντομη θητεία του αφότου εκδιώχθηκε από τους συναδέλφους του από το γραφείο του Προέδρου της Βουλής το 2023.