BBC: Νέες καταγγελίες για «πειραγμένη» ομιλία του Τραμπ σε άλλη εκπομπή μετά το Panorama

Νέες καταγγελίες ανακοίνωσε πως εξετάζει το βρετανικό δίκτυο BBC, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα The Telegraph, σχετικά με την επεξεργασία μιας ακόμη ομιλίας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ από άλλη εκπομπή του οργανισμού.

Το BBC έχει βρεθεί αντιμέτωπο με τη μεγαλύτερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών, έπειτα από τις παραιτήσεις δύο ανώτατων στελεχών του, με αφορμή κατηγορίες για μεροληψία, μεταξύ αυτών και για τον τρόπο που μονταρίστηκε μια ομιλία του Τραμπ σε ντοκιμαντέρ της εκπομπής Panorama.

Η Telegraph, που είχε αποκαλύψει πρώτη την υπόθεση, μετέδωσε την Πέμπτη ότι και άλλη εκπομπή του BBC, το Newsnight, φέρεται να επέλεξε επιλεκτικά αποσπάσματα από την ίδια ομιλία του Τραμπ, σε ρεπορτάζ που προβλήθηκε τον Ιούνιο του 2022, δύο χρόνια πριν από την εκδοχή του Panorama.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι η επεξεργασία της εκπομπής Newsnight ήταν παρόμοια με εκείνη του Panorama, αναφέρει το Reuters.

«Το BBC τηρεί τα υψηλότερα δημοσιογραφικά πρότυπα», δήλωσε εκπρόσωπος του οργανισμού απαντώντας στο νέο δημοσίευμα της Telegraph.

«Το ζήτημα αυτό τέθηκε υπόψη μας και το εξετάζουμε», πρόσθεσε.

Το BBC είχε ζητήσει συγγνώμη τη Δευτέρα για το ντοκιμαντέρ του Panorama, το οποίο είχε ενώσει τρία διαφορετικά αποσπάσματα της ομιλίας του Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021, την ημέρα που οι υποστηρικτές του εισέβαλαν στο Καπιτώλιο, δημιουργώντας την εντύπωση ότι είχε καλέσει σε βία.

Οι δικηγόροι του πρώην προέδρου είχαν προειδοποιήσει ότι το BBC πρέπει να αποσύρει το ντοκιμαντέρ έως την Παρασκευή, αλλιώς θα κινηθούν νομικά ζητώντας αποζημίωση «τουλάχιστον 1 δισ. δολαρίων».