ΗΠΑ: Viral πιτσιρικάς που έκανε κοπάνα από το σχολείο για να βγάλει selfie με τον Βανς
«Αναρωτιόμουν αν θα μπορούσα να βγάλω μια φωτογραφία μαζί σας», είπε ο Χένρι κατά τη διάρκεια της ομιλίας του αντιπροέδρου των ΗΠΑ.
Ένας πιτσιρικάς ήθελε πάση θυσία να βγάλει selfie με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, και για να το πετύχει αυτό έκανε... κοπάνα από το σχολείο.
Ο Βανς βρέθηκε στη Βόρεια Καρολίνα την Τετάρτη, όπου πραγματοποίησε ομιλία. Η πιο viral στιγμή της ημέρας του όμως ήταν ένας νεαρός υποστηρικτής του που τον πλησίασε για μια selfie.
Ο πιτσιρικάς βρισκόταν κοντά στον χώρο που ήταν διαμορφωμένος για τους δημοσιογράφους και φώναξε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης. Τότε ήταν που ο Βανς τον προσκάλεσε να μιλήσει.
Το κοινό ξέσπασε σε επευφημίες
«Σήμερα έκανα κοπάνα από το σχολείο», είπε ο νεαρός που ονομάζεται Henry. «Αναρωτιόμουν αν θα μπορούσα να βγάλω μια φωτογραφία μαζί σας». Ο Vance χαμογέλασε και κάλεσε τον Henry να ανέβει στη σκηνή, ενώ η αίθουσα ξέσπασε σε επευφημίες.
Ο Vance απάντησε: «Ο Henry είπε: «Έκανα κοπάνα από το σχολείο. Μπορώ να βγάλω μια φωτογραφία μαζί σου;». Λοιπόν, μάλλον χρειάζομαι μια δικαιολογία για να κάνω κοπάνα, οπότε ας βγάλω μια φωτογραφία με τον Χένρι». Ο Χένρι ανέβηκε στη σκηνή φορώντας ένα κόκκινο καπέλο του Τραμπ και ένα μπλουζάκι με την αμερικανική σημαία.
Έκαναν χειραψία και ο Χένρι έβγαλε το κινητό του. Ο Βανς έσκυψε για να βγάλουν μια selfie, ενώ το πλήθος ξεσπούσε σε επευφημίες. Ο αντιπρόεδρος του έδωσε ένα γρήγορο χτύπημα στην πλάτη και επέστρεψε στο μικρόφωνο.