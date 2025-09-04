«Salt Typhoon»: Η κινεζική κυβερνοεπίθεση γίγας που σάρωσε κάθε Αμερικανό πολίτη

Η κινεζική ομάδα χάκερ «Salt Typhoon» ενδέχεται να έχει κλέψει δεδομένα από κάθε Αμερικανό πολίτη, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ μετά την ολοκλήρωση της εκτεταμένης έρευνας που διήρκεσε έναν χρόνο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Euronews, κινεζικές ομάδες χάκερ έχουν στοχεύσει παγκόσμια δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και εταιρείες σε περισσότερες από 80 χώρες. Μόνο η «Salt Typhoon» φέρεται να έχει χακάρει δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και εταιρείες για δεκαετίες, κλέβοντας πνευματική ιδιοκτησία, όπως σχέδια τσιπ των ΗΠΑ.



Ο Τραμπ και ο Βανς στοχοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας τους πέρυσι. Επίσης, η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι και αρκετοί υψηλού προφίλ Δημοκρατικοί ήταν στο στόχαστρο.



Μάλιστα, Αμερικανοί ερευνητές δήλωσαν ότι η επίθεση είναι πολύ πιο εκτεταμένη από ό,τι είχαν αρχικά προβλέψει, αποκαλύπτοντας ότι ήταν αποτέλεσμα μιας πολυετούς συντονισμένης προσπάθειας.

«Δεν γλύτωσε κανείς Αμερικανός»

Η επίθεση, που πραγματοποιήθηκε από χάκερ που χρηματοδοτούνται από το κινεζικό κράτος, είχε ως στόχο μεγάλες εταιρείες τηλεπικοινωνιών, ανακτώντας δεδομένα τα οποία, σύμφωνα με αξιωματούχους στον τομέα της ασφάλειας, θα μπορούσαν να επιτρέψουν στις μυστικές υπηρεσίες του Πεκίνου να εκμεταλλευτούν τα παγκόσμια δίκτυα επικοινωνιών και να παρακολουθήσουν στόχους, όπως πολιτικούς, ακτιβιστές, αντιφρονούντες και κατασκόπους.

Σε κοινή δήλωση αρκετών χωρών, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, η Φινλανδία και η Ισπανία, αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου «στοχεύουν δίκτυα σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, δικτύων τηλεπικοινωνιών, κυβερνητικών, μεταφορών, διαμονής και στρατιωτικών υποδομών».

«Δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάποιος Αμερικανός γλύτωσε, δεδομένης της έκτασης της κυβερνοεπίθεσης», δήλωσε η Σύνθια Κάιζερ, πρώην υψηλόβαθμη αξιωματούχος του FBI, η οποία συμμετείχε στις έρευνες.

Πόσο επικίνδυνη είναι η παραβίαση

Η παραβίαση θα μπορούσε να αποτελέσει μια νέα απειλή από την Κίνα, ικανή να δοκιμάσει τους αντιπάλους της, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών και να ανταγωνιστεί την τεχνολογική τους υπεροχή. Η «Salt Typhoon» σηματοδοτεί, σύμφωνα με αναλυτές, μια νέα εποχή ψηφιακού πολέμου, όπου η Κίνα δεν περιορίζεται πλέον σε βιομηχανική κατασκοπεία, αλλά επιδιώκει να κυριαρχήσει στο παγκόσμιο ψηφιακό πεδίο μάχης.

Οι ερευνητές συνέδεσαν την επίθεση με τουλάχιστον τρεις κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας που λειτουργούν τουλάχιστον από το 2019. Η κοινή έκθεση και δήλωση 38 σελίδων πρόσθεσε ότι το σύνολο των εταιρειών που βρίσκονται πίσω από αυτές τις επιθέσεις έχει ιστορικό εκτέλεσης επιχειρήσεων για λογαριασμό του κινεζικού στρατού και των πολιτικών υπηρεσιών πληροφοριών.



Ο στόχος ήταν να δοθεί στους Κινέζους αξιωματούχους η δυνατότητα να «εντοπίζουν και να παρακολουθούν τις επικοινωνίες και τις κινήσεις των στόχων τους σε όλο τον κόσμο».

