Οι Κινέζοι διαθέτουν τα προσωπικά δεδομένα όλων σχεδόν των Αμερικανών

Μία εντυπωσιακή αποκάλυψη κάνουν στην πρώτη τους σελίδα οι New York Times σχετικά με τις ικανότητες των Κινέζων στο χακάρισμα. Όπως αποκαλύπτει η έγκυρη αμερικανική εφημερίδα, η Κίνα μπορεί πλέον να διαθέτει τα προσωπικά δεδομένα όλων σχεδόν των Αμερικανών.

Η αλήθεια είναι ότι το Πεκίνο στοχεύει με κυβερνοεπιθέσεις τα ηλεκτρικά δίκτυα και τις αμερικανικές εταιρείες εδώ και δεκαετίες, κλέβοντας κυρίως ευαίσθητα δεδομένα και βιομηχανικά μυστικά, όπως για παράδειγμα τα σχέδια κατασκευής ημιαγωγών ώστε να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της έναντι των ΗΠΑ.

Η επίθεση της ομάδας Salt Typhoon

Όμως, μία τεράστια κυβερνοεπίθεση από μία ομάδα, που αποκαλείται Salt Typhoon, ήταν η πιο φιλόδοξη προσπάθεια του Πεκίνου και οι ειδικοί μόλις ολοκλήρωσαν το πόρισμά τους μετά από ένα χρόνο ερευνών. Στόχος της επίθεσης ήταν περισσότερες από 80 χώρες και, όπως υποστηρίζουν, πιθανότατα είχε ως αποτέλεσμα η Κίνα να διαθέτει αυτή τη στιγμή προσωπικά δεδομένα σχεδόν όλων των Αμερικανών.

Η επίθεση Salt Typhoon διήρκησε ένα χρόνο, ήταν συντονισμένη και κατάφερε να χακάρει μεγάλες τηλεπικοινωνιακές εταιρείες και διάφορες άλλες. Το μέγεθος ήταν τελικά μεγαλύτερο από τις αρχικές εκτιμήσεις και οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα κλεμμένα δεδομένα θα μπορούσαν να δώσουν τη δυνατότητα στις Κινεζικές εταιρείες πληροφοριών να εκμεταλλευτούν τα παγκόσμια δίκτυα επικοινωνίες για να στοχεύσουν πολιτικούς, κατασκόπους και ακτιβιστές.

Όπως τονίζουν στην ανακοίνωσή τους «οι χάκερ που χρηματοδοτούνται από την Κινεζική κυβέρνηση μπορούν στοχεύουν δίκτυα παγκοσμίως, όχι μόνο τηλεπικοινωνίες, κυβερνήσεις, μεταφορές και στρατιωτικές υποδομές».

Οι χώρες που μπήκαν στο στόχαστρο

Μεταξύ των χωρών που μπήκαν επίσης στο στόχαστρο ήταν ο Καναδάς, η Φινλανδία, η Ιταλία, η Ιαπωνία και η Ισπανία, ενώ ειδικοί και από αυτές τις χώρες υπογράφουν τα παραπάνω συμπεράσματα.

«Δεν φαντάζομαι να γλύτωσε κάποιος Αμερικανός από τη συγκεκριμένη επίθεση», τόνισε η Σίνθια Κάιζερ, πρώην αξιωματούχος του σχετικού τμήματος του FBI, το οποίο διεξάγει έρευνες για τις κυβερνοεπιθέσεις.

Αυτό που δεν είναι ξεκάθαρο είναι αν το Salt Typhoon στόχευε και τα δεδομένα απλών πολιτών ή αν τα πήρε στο πλαίσιο της επίθεσης σε συγκεκριμένους στόχους. Ωστόσο, ο στόχος ήταν μεγαλύτερος από κάθε άλλη φορά.

Ειδικοί υποστηρίζουν ότι η επίθεση Salt Typhoon σηματοδοτεί μία νέα εποχή για τις ιντερνετικές δυνατότητες της Κίνας σε μία στιγμή που το Πεκίνο επιχειρεί να επανατοποθετηθεί στην παγκόσμια σκηνή με μία εντυπωσιακή παρέλαση που έγινε στην πλατεία Τιενανμέν όπου η κυβέρνηση προσπάθησε να επιδείξει ταυτόχρονα τις αυξημένες στρατιωτικές δυνατότητές της.

Οι ερευνητές συνέδεσαν τη συγκεκριμένη κυβερνοεπίθεση με τουλάχιστον τρεις τεχνολογικές εταιρείες που έχουν την έδρα τους στην Κίνα και, όπως υποστηρίζουν, είχε στόχο να δώσει τη δυνατότητα σε αξιωματούχους της κυβέρνησης να «εντοπίσουν τους στόχους τους» και το πώς κινούνται σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μεταξύ των πολιτικών που βρέθηκαν στο στόχαστρο ήταν ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και ο Αντιπρόεδρος, Τζ. Ντ. Βανς.

Οι χάκερς κατάφεραν να διεισδύσουν στα συστήματα τουλάχιστον έξι τηλεπικοινωνιακών εταιρειών στις ΗΠΑ, καθώς και μεταφορικών εταιρειών. Κατάφεραν με αυτόν τον τρόπο να ακούν τηλεφωνικές επικοινωνίες, αλλά και να διαβάζουν μη-κρυπτογραφημένα μηνύματα.