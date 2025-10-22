Έσκασε η «φούσκα» του χρυσού; Η μεγαλύτερη πτώση από το 2013 και τα ερωτήματα

Ο «πυρετός του χρυσού» που είχε επηρεάσει τους τελευταίους μήνες επενδυτές ακόμα και απλούς πολίτες έγινε από χθες «ψυχρολουσία», ειδικά για όσους προχώρησαν σε σπασμωδικές κινήσεις και σε αγορές χρυσού ή χρυσών λιρών τις τελευταίες ημέρες.

Ο χρυσός από την Τρίτη (21/10) βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σημαντικής διόρθωσης στην τιμή του. Πρακτικά είναι η μεγαλύτερη «βουτιά» από το 2013. Η τιμή του συμβολαίου παραδόσεων Δεκεμβρίου υποχώρησε δραματικά, φτάνοντας έως και το 6% στα $4.085 ανά ουγκιά, ερχόμενη σε πλήρη αντίθεση με τα διαδοχικά ρεκόρ που είχε καταρρίψει τις προηγούμενες εβδομάδες, με αποκορύφωμα το νέο ιστορικό υψηλό των $4.381,52 τη Δευτέρα.

Η απότομη αυτή διόρθωση, η μεγαλύτερη από το 2013, εγείρει το κρίσιμο ερώτημα: έχει σκάσει η «φούσκα» του χρυσού;

Η αιτία της διόρθωσης και η «πραγματική δύναμη» της αγοράς

Σύμφωνα με τον Όλε Χάνσεν, στρατηγικό αναλυτή εμπορευμάτων στην Saxo Bank AS, η πτώση αποτελεί ένδειξη αυξανόμενης επιφυλακτικότητας μεταξύ των επενδυτών, καθώς οι ανησυχίες για διόρθωση και σταθεροποίηση της αγοράς εντείνονται.

Ο Χάνσεν, ωστόσο, διατηρεί την αισιοδοξία του για τη μακροπρόθεσμη πορεία του πολύτιμου μετάλλου, δηλώνοντας: «Είναι κατά τη διάρκεια των διορθώσεων που αποκαλύπτεται η πραγματική δύναμη μιας αγοράς, και αυτή τη φορά δεν θα είναι διαφορετικά — η υποβόσκουσα ζήτηση πιθανότατα θα περιορίσει την πτώση». Αυτή η εκτίμηση υποδηλώνει ότι, αν και βιώνουμε μια έντονη διόρθωση, η θεμελιώδης ζήτηση για τον χρυσό ως ασφαλές καταφύγιο παραμένει ισχυρή, αποτρέποντας ένα πλήρες «σκάσιμο» της αγοράς.

Ο ρόλος του αμερικανικού shutdown στο ξεπούλημα του χρυσού

Η κατάσταση επιδεινώνεται από μια παράπλευρη απώλεια του συνεχιζόμενου «λουκέτου» στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ: την απουσία της εβδομαδιαίας έκθεσης της Επιτροπής Εμπορίας Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC).

Αυτή η έκθεση είναι ένα ζωτικής σημασίας εργαλείο για τους traders, καθώς δείχνει τις θέσεις των hedge funds και των διαχειριστών κεφαλαίων στις αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού και αργύρου. Χωρίς αυτά τα δεδομένα, οι κερδοσκόποι είναι πιο πιθανό να δημιουργήσουν ασυνήθιστα μεγάλες θέσεις προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, αυξάνοντας την αστάθεια.

Όπως επισημαίνει ο Χάνσεν, «Η απουσία δεδομένων για τις τοποθετήσεις των επενδυτών έρχεται σε μια ευαίσθητη περίοδο, καθώς η πιθανή αύξηση των κερδοσκοπικών αγορών και στα δύο μέταλλα τα καθιστά πιο ευάλωτα σε μια διόρθωση».

Συμπερασματικά, η πτώση, αν και δραματική, φαίνεται να είναι μια μεγάλη διόρθωση που τροφοδοτείται εν μέρει από την ανάγκη για σταθεροποίηση μετά την ταχεία άνοδο και εν μέρει από την αύξηση της κερδοσκοπίας λόγω της απουσίας επίσημων δεδομένων. Το αν η αγορά θα ανακάμψει γρήγορα ή αν η πτώση θα βαθύνει, εξαρτάται από το πόσο ισχυρή θα αποδειχθεί η «υποβόσκουσα ζήτηση» του χρυσού.

Κατρακυλά και το ασήμι

Την καθοδική πορεία του χρυσού ακολουθεί και το ασήμι που κατρακυλά άνω του 5%, πέφτοντας στα $49,62 ανά ουγκιά, ακολουθώντας τον χρυσό και σημειώνοντας έντονη βουτιά. Η αιτία είναι η εξασθένηση των εμπορικών ανησυχιών (ΗΠΑ-Κίνα) και η ενίσχυση του δολαρίου (κατά 0,2%), που μειώνουν την ελκυστικότητα των «ασφαλών καταφυγίων».

Οι επενδυτές προχωρούν σε profit-taking (ρευστοποιήσεις κερδών) λόγω του βελτιωμένου κλίματος, καθώς οι αισιόδοξες δηλώσεις Τραμπ και η προοπτική λήξης του shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης ενισχύουν την όρεξη για ρίσκο. Παρόλο που το ασήμι είχε προηγηθεί του χρυσού με άλμα σχεδόν 80% φέτος, η σημερινή διόρθωση είναι έντονη.