Ο χρυσός «σπάει το φράγμα» των 3.800 δολαρίων – Γιατί εκτοξεύτηκε το πολύτιμο μέταλλο

Η Δευτέρα γράφτηκε με «χρυσά γράμματα» στις αγορές, καθώς το πολύτιμο μέταλλο εκτοξεύτηκε σε νέα ιστορικά υψηλά, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το φράγμα των 3.800 δολαρίων η ουγγιά.



Συγκεκριμένα, στην αγορά spot ο χρυσός ενισχύθηκε κατά 1,1% στα 3.801,88 δολάρια, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκεμβρίου στις ΗΠΑ κινήθηκαν επίσης ανοδικά, στο +1% και τα 3.831,9 δολάρια.

Πίσω από το ράλι κρύβονται τέσσερις ισχυροί καταλύτες:

1. Αδύναμο δολάριο

Όταν το δολάριο υποχωρεί, ο χρυσός γίνεται πιο φθηνός για όσους έχουν άλλα νομίσματα. Αυτό αυξάνει τη ζήτηση διεθνώς. Σήμερα το δολάριο υποχώρησε ~0,2%.

2. Προσδοκίες μείωσης επιτοκίων από τη Fed

Όσο τα επιτόκια είναι υψηλά, οι επενδυτές προτιμούν να τοποθετούνται σε ομόλογα με αποδόσεις.

Όταν όμως η Fed δίνει σήματα ότι θα μειώσει τα επιτόκια, η απόδοση των ομολόγων πέφτει και ο χρυσός γίνεται πιο ελκυστικός.

Τώρα η αγορά «βλέπει» 90% πιθανότητα μείωσης τον Οκτώβριο και ~65% για νέα μείωση τον Δεκέμβριο.

3. Στοιχεία πληθωρισμού (PCE)

Ο δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) έδειξε ότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ κινείται σε πιο ήπιους ρυθμούς (2,7% ετησίως). Αυτό αφήνει χώρο στη Fed να χαλαρώσει τη νομισματική πολιτική της, χωρίς να ανησυχεί για νέο κύμα ακρίβειας.

4. Αβεβαιότητα & γεωπολιτικές εντάσεις

Ο χρυσός παραδοσιακά θεωρείται «ασφαλές καταφύγιο» σε περιόδους αβεβαιότητας – είτε πρόκειται για γεωπολιτικές κρίσεις, είτε για φόβους ύφεσης. Έτσι, κάθε ασταθές περιβάλλον ενισχύει τη ζήτηση.



Ο αναλυτής της Capital.com, Kyle Rodda, σχολίασε ότι «η ευνοϊκή εικόνα για τον πληθωρισμό δίνει στους επενδυτές λόγους να περιμένουν περαιτέρω περικοπές από τη Fed, τον Οκτώβριο αλλά και τον Δεκέμβριο».



Σύμφωνα με το CME FedWatch Tool, οι αγορές αποτιμούν 90% πιθανότητα για μείωση επιτοκίων τον Οκτώβριο και περίπου 65% για δεύτερη κίνηση χαλάρωσης τον Δεκέμβριο.



Ενισχύουν τα αποθέματα χρυσού

Το ράλι δεν περιορίζεται μόνο στις κινήσεις των αγορών συναλλάγματος και επιτοκίων. Οι κεντρικές τράπεζες ανά τον κόσμο, με πρώτη την Κίνα αλλά και τη Ρωσία, συνεχίζουν να ενισχύουν τα αποθέματά τους σε χρυσό, μειώνοντας την εξάρτηση από το δολάριο. Την ίδια στιγμή, η ζήτηση για φυσικό χρυσό σε Ινδία και Κίνα παραμένει ισχυρή, τροφοδοτώντας επιπλέον τις τιμές.

Σε ανοδική τροχιά ασήμι και πλατίνα

Η διεθνής εικόνα συμπληρώνεται από την πορεία και άλλων πολύτιμων μετάλλων, όπως το ασήμι και η πλατίνα, που κινούνται επίσης ανοδικά, αν και με μικρότερη ένταση. Η σχέση του χρυσού με το πετρέλαιο παραμένει κρίσιμη, καθώς η άνοδος του «μαύρου χρυσού» διατηρεί τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και αυξάνει την ελκυστικότητα του πολύτιμου μετάλλου.

Δεύτερο ρεκόρ

Η ιστορική διάσταση είναι εξίσου σημαντική: πριν από μόλις ενάμιση χρόνο, την άνοιξη του 2024, ο χρυσός είχε αγγίξει τα 2.400 δολάρια, επίπεδο που τότε θεωρούνταν αδιανόητο. Η πανδημία, οι γεωπολιτικές εντάσεις και η αβεβαιότητα στις αγορές τροφοδότησαν ένα πολυετές ράλι, το οποίο σήμερα δείχνει να περνά σε νέα φάση.

Το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα ακολουθήσει. Αναλυτές εκτιμούν ότι αν η Fed προχωρήσει όντως σε διπλή μείωση επιτοκίων, δεν αποκλείεται ο χρυσός να φλερτάρει σύντομα με το ορόσημο των 4.000 δολαρίων. Άλλοι προειδοποιούν για υπερβολική ευφορία και πιθανότητα διόρθωσης. Σε κάθε περίπτωση, το πολύτιμο μέταλλο επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά ότι σε περιόδους αβεβαιότητας και ανατροπών, παραμένει το απόλυτο μέτρο εμπιστοσύνης των αγορών.

Η μεγάλη εικόνα: Ο χρυσός, παραδοσιακό «καταφύγιο» σε περιόδους αβεβαιότητας, αποδεικνύει ξανά τη δύναμή του. Με γεωπολιτικές εντάσεις, αδύναμο δολάριο και μια Fed που δείχνει έτοιμη να χαλαρώσει τη στάση της, το μέταλλο φαίνεται πως βρήκε ξανά τα «φτερά» του.