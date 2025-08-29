Κλειστή για τους ταξιδιώτες η Αίτνα μετά από νέα ηφαιστειακή δραστηριότητα - Εντυπωσιακά πλάνα
Οι Αρχές απέκλεισαν την πρόσβαση σε υψόμετρο άνω των 2.5000 μέτρων λόγω της λάβας που ρέει και τις πολλαπλές εκρήξεις που σημειώθηκαν.
Απαγορευμένη είναι η είσοδος σε πλαγιές της Αίτνα για τους επισκέπτες όπως ανακοινώθηκε την Πέμπτη (28/8), μετά από νέα ηφαιστειακή δραστηριότητα με τη λάβα να ρέει στο σημείο και να σημειώνονται πολλαπλές εκρήξεις «φωτιάς».
Συγκεκριμένα, οι Αρχές απέκλεισαν την πρόσβαση σε υψόμετρο άνω των 2.500 μέτρων, αφού τα συστήματα παρακολούθησης ανίχνευσαν αυξανόμενη δραστηριότητα, δήλωσε ο οδηγός της νότιας πλαγιάς Μάρκο Πουλέο, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του euronews.com.
Πλάνα που τραβήχτηκαν από drone έδειξαν λαμπερή πορτοκαλί λάβα να ρέει στις πλαγιές του ηφαιστείου καθώς και έντονες εκρήξεις που σημειώθηκαν τις βραδινές ώρες.
Η Αίτνα αποτελεί το μεγαλύτερο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης και έχει ύψος 3.300 μέτρα καλύπτοντας περίπου 1.200 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Οι εκδρομές στην περιοχή είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς και συχνές καθώς το θέαμα που αντικρίζουν οι ταξιδιώτες είναι μοναδικό ωστόσο οι αρμόδιοι περιορίζουν την πρόσβαση στις ανώτερες πλαγιές μετά την νέα ηφαιστειακή δραστηριότητα με σκοπό να αποφευχθούν επικίνδυνες καταστάσεις.